Académico UOH es nombrado juez de la Corte Constitucional de Ecuador

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O´Higgins, Dr. Alí Lozada Prado, fue nombrado como uno de los nueve jueces de la Corte Constitucional del Ecuador por la Función de Transparencia y Control Social.

Lozada es doctor en Jurisprudencia y en filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Es miembro de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha, en Ecuador; ha sido investigador constitucional; y fue coordinador científico de la Revista i-Latina de la Asociación de Filosofía del Derecho del Mundo Latino.

Como miembro de la Corte Constitucional del Ecuador, el Dr. Lozada deberá realizar ponencias (proyectos de sentencia) y participar en las decisiones de las Salas y del Pleno de la Corte, que se ocupa de diversos asuntos, por ejemplo, resolver sobre la inconstitucionalidad de leyes, decidir sobre garantías constitucionales y fijar precedentes obligatorios para que sean aplicados por los tribunales de justicia, entre otros.

Los jueces fueron nombrados luego de un extenso y riguroso concurso, que estuvo a cargo de una comisión calificadora de alto nivel integrada por representantes de tres funciones del Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la de Transparencia y Control Social.

Respecto de su designación, el Dr. Lozada comentó: "Ha sido algo imprevisto. Apenas a fines de octubre pasado estaba en Rancagua, implementando varios proyectos en la UOH con la idea de que permanecería indefinidamente en Chile, pero sorpresivamente me propusieron la candidatura a magistrado de la Corte. No es algo que me planteara como meta jamás. De hecho, mi trayectoria académica me hacía planificar una vida dedicada enteramente a la investigación en mis áreas de especialidad (teoría del Derecho, argumentación jurídica y, en general, filosofía del Derecho). Además, se trata de ese tipo de designaciones honrosas que un jurista suele recibir al final de su carrera. A mí me ha llegado antes".

"Las autoridades de la UOH me han dicho, generosamente, que para nuestra universidad es muy importante el nombramiento que me han hecho, porque es un reconocimiento a la calidad de sus académicos. Por mi parte, pienso que es una oportunidad para perfeccionarme como jurista y, por tanto, como profesor e investigador, lo que aportará también a mejorar nuestra universidad, pues continuaré estando vinculado a la UOH", sentenció el Dr. Lozada.

El investigador asumió en febrero pasado y deberá ejercer su magistratura por un período de tres a nueve años./

