Salud Machalí educa a usuarios en detección temprana de Tuberculosis

La finalidad de la acción efectuada por Salud Machalí, fue informar los mecanismos de transmisión de la enfermedad, sus síntomas, los grupos de mayor riesgo al contagio, las consecuencias e importancia del diagnóstico a tiempo de la Tuberculosis (TBC). La acción preventiva fue ejecutada por las internas de enfermería de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP Rancagua, Maite Peña, Stephanie Lezana y Saraí Pérez. Cabe mencionar que la actividad estuvo supervisada por el encargado del Programa TBC local, Enfermero Manuel Mayorga.

Manuel Mayorga, Enfermero encargado del Programa Tuberculosis (TBC) de Salud Machalí, se refirió a la actividad cometida, expresando que "Durante marzo se recuerda el día mundial de la Tuberculosis, sin embargo en nuestra comuna, todo el mes realizamos acciones de prevención y promoción en salud acerca de esta temática, además durante todo el año los usuarios pueden acercarse a los TENS o Enfermeros, para recibir una información integral acerca de la enfermedad".

"La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, producida por una bacteria llamada Bacilo de Koch, que afecta principalmente a los pulmones. Reitero nuevamente y manifiesto, que para esta enfermedad existe un tratamiento efectivo y gratuito, por eso es importante diagnosticarla a tiempo y no ser temeroso en realizar consultas pertinentes en su centro de salud.", enfatizó Manuel Mayorga, Enfermero de Salud Machalí.

Los usuarios de Salud Machalí deben tener presente que la Tuberculosis es una enfermedad que se diagnóstica con un sencillo examen (basiloscopia), el cual consiste en depositar un desgarro en un pequeño contenedor. Si las personas tienen síntomas respiratorios por más de dos semanas, deben acercarse al TENS de su sector en CESFAM Machalí, mientras que en el CECOSF Santa Teresa o Posta Rural de Coya, debe acudir al administrativo de SOME como primer contacto y solicitar orientación. El examen es absolutamente gratuito, no discriminando sistema de salud (ISAPRE, FONASA etc.) no requiriendo preparación previa, ni ayuno y se puede realizar de manera inmediata en su centro de salud./

