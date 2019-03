Hospital Pichilemu realiza talleres a mujeres haitianas

Con el apoyo de un traductor, miembro de la comunidad haitiana de Pichilemu, los equipos de salud del Hospital de la comuna, realizaron una jornada dirigida a las mujeres migrantes de Haití, con el objeto de entregar mayor información sobre temas de prevención y promoción de la salud, debido a que se generaba una brecha en la entrega de información sobre algunos temas, por las dificultades de comunicación existentes.

La sicóloga Andrea Vallejos indicó que en particular se hizo esta jornada sólo a mujeres haitianas, porque se había coordinado: "La realización de una charla sobre Violencia Intrafamiliar y no queríamos que se fuera a generar algún problema en caso de que asistieran acompañadas o no se atrevieran a realizar preguntas en esta materia".

Entre los temas que se trataron estuvieron aspectos de sexualidad, maternidad, alimentación, como también inclusión social en procedimientos legales, siendo acompañándonos en este último punto por la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Pichilemu. Entre los expositores, además de Andrea Vallejo, estuvieron el odontólogo Matías Ahumada, la enfermera Paz Muñoz, las matronas Maricel Bravo y Eliana Riquelme, el Trabajador Social Roberto Icaza y la nutricionista Lorena Cornejo.

Respecto de la evaluación de la actividad realizada, la sicóloga -quien además es encargada del equipo MAIS- destacó el alto nivel de participantes y la gran cantidad de preguntas en cada una de las temáticas planteadas: "Lo que nos deja una visión muy positiva de la jornada y tenemos claro que existe una brecha de información, por lo cual ya nos hemos planteado el realizar otro ciclo de charlas en el segundo semestre de este año, donde además queremos incorporar el tema desde una perspectiva más cercana a su propia cultura, porque nos dimos cuenta que es necesario hacernos cargo que es completamente distinta a la nuestra, como lo vimos por ejemplo en el tema de la alimentación"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.