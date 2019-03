Adultos mayores de Requinoa se vinculan con la sociedad gracias al Programa Vínculos

La seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro Toro participó en la ceremonia de cierre de la versión N º 11 del Programa Vínculos que benefició a 28 adultos mayores de la comuna de Requinoa. También, participaron quienes son parte de la duodécima versión del Programa que se ejecuta entre la Seremía de Desarrollo Social, el Senama, y las municipalidades.

“Nosotros desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos que ustedes vivan más años, pero que vivan mejor, sin tanta soledad y tristeza, y a través de este Programa Vínculos, ustedes lo pueden hacer, por eso es muy importante, porque permite vincularlos con la sociedad, con sus pares”, expresó la seremi.

“A quienes terminan, esperamos que el Programa Vínculos les haya permitido seguir activo, para que puedan mantenerse en contacto con la comunidad, con sus vecinos, dense la oportunidad de conversar con los amigos que lograron hacer acá, participen de un club de adulto mayores, háganse parte de todos los espacios. Sigan vigentes, y con gran animo”, agregó Mónica Toro Toro.

El Programa Vínculos busca bridar un apoyo integral al Adulto Mayor, Promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que le permitan alcanzar y sostener, mejores condiciones de vida.

En la región de Ohiggins la undécima versión del Programa está presente en 25 comunas contemplando desde el año 2017 635 beneficiarios, mientras que la duodécima versión ha comenzado a implementarse el presente año en las mismas 25 comunas incluyendo a un total de 635 Adultos Mayores.

Blanca Zúñiga, participante, dijo que “ha sido una experiencia fabulosa, ya que me ha dado alegría y satisfacciones, he conocido muchas personas, además de reencontrarme con amigas de mi juventud, he aprendido a conocer otras realidades de adultos mayores. Y sin duda, crecer como persona, y reconocerme como adulto mayor activo”.

El Programa Vínculos es parte del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y se ejecuta en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, y las municipalidades. Cabe destacar que la próxima versión N º 13, ha incorporado cinco comunas, llegando así a un total de 30 comunas en la Región.

Para Silvia Agilar, otra participante, el Programa Vínculos ha “sido maravilloso, algo nuevo para nosotros, muy lindo, hemos aprendido muchas cosas, disfrutado mucho. Participar con otras personas de la edad de uno, es muy lindo. Agradezco al Programa, porque vienen a mejorar nuestros estilos de vida”.

En la misma sintonía, su esposo Raúl Mandujano Sanchez, dijo que “para mí fue una sorpresa porque nosotros vivíamos en Santiago, y cuando llegamos aquí, nos fueron a buscar a la casa. Es un Programa importantísimo para las personas mayores. Yo creo que ninguna persona se debe perder esta oportunidad, porque acá se hacen amigos, participamos en actividades, y ya no pasamos encerrados en la casa. Muy agradecido de este Programa porque nos entrega una calidad de vida mejor. Muy contentos, así que muchas gracias”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.