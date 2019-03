Reunión sobre traspaso de colegios municipales al Servicio Local de Colchagua

En compañía del Equipo Territorial designado por la Dirección de Educación Pública (DEP), el seremi de Educación Leonardo Fuentes encabezó una reunión con el alcalde de Placilla, Tulio Contreras, siendo ésta, la última de cuatro citas en las que conversó con los jefes comunales y DAEM de Chimbarongo; San Fernando y Nancagua, que el año 2021 iniciarán el traspaso de los establecimientos educacionales al Servicio Local Educacional de Colchagua.

En ese contexto el Seremi de Educación Leonardo Fuentes se mostró conforme con la reunión, añadiendo que: "Estamos coordinando anticipadamente con Placilla, Nancagua, San Fernando y Chimbarongo este proceso, porque queremos que todos los alcaldes, concejales, equipos DAEM y comunidades educativas de las cuatro comunas involucradas, tengan toda la información necesaria para que el traspaso de los 58 establecimientos educacionales y jardines infantiles al Servicio Local Educacional de Colchagua, se desarrolle de forma ordenada".

El alcalde de Placilla, Tulio Contreras en tanto argumentó que: "Hoy junto al Jefe de Daem de Placilla, Mario Avilés hemos conocido lo que será la desmunicipalización, lamentablemente, algunos se verán afectados, creo que si a mí me preguntan si será provechoso dejar de ser llevado por la Municipalidad Educación, no sé si será tan efectivo ya que aquí todo está en regla, jamás hemos tenido una deuda con los profesores y están con sus imposiciones y sueldos al día no así en otros municipios, pero bueno veremos qué pasará en los próximos".

Las reuniones encabezadas por el seremi Leonardo Fuentes en compañía del Equipo Territorial de la DEP, se efectuaron principalmente para tratar e informar a las comunas de la conformación del Comité Directivo Local, que estará compuesto por dos representantes elegidos por las cuatro municipalidades, dos representantes de los 58 centros de padres y apoderados y dos representantes del Gobierno Regional.

Este comité directivo debe estar conformado en un plazo no mayor a dos meses (mayo de 2019), por lo que el llamado que hace la autoridad de Educación es a que participe activamente la ciudadanía./

