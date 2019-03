Aprueban proyecto de resolución que pide la creación de una Empresa Estatal del Litio

Parlamentaria Alejandra Sepúlveda hizo un llamado al Presidente de la República a "Tener la voluntad política" para desarrollo del mineral no metálico en la era de la electromovilidad.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, el proyecto de resolución presentado por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Esteban y Pedro Velásquez, que solicita al Presidente de la República dar pronta ejecución a la explotación pública del litio, con la creación de una nueva empresa o con las actuales mineras del Estado.

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que "Lo que estamos pidiendo es cómo hacer efectivamente una empresa pública, y en definitiva cómo tratar el litio, uno de los recursos más importantes que tiene el país en su norte, y que es además el futuro de todos los chilenos y chilenas en la era de la electromovilidad".

"Por cierto que nos preocupó la venta del 24% de esta propiedad de SQM que se vendió a Tianqui, pero por sobre todo nos preocupa cómo hoy día se toma una decisión política en relación al litio. No es posible que nosotros veamos que este elemento que es tan importante en el desarrollo hoy día del mundo, en plena era de la electromovilidad, donde Chile está importando buses, por ejemplo, para el Transantiago que tienen litio, no seamos capaces de explotar nuestro propio litio y no estemos haciendo una política pública en relación a este material que es tan importante para el desarrollo futuro".

Por esta razón, Sepúlveda emplazó al Presidente de la República, Sebastián Piñera para "Tenga la voluntad política y tome la decisión de que como país tengamos una empresa pública que desarrolle y sea capaz de producir y exportar el litio para los chilenos y chilenas".

"El Presidente Piñera tiene dos posibilidades: desarrollar una empresa nueva o utilizar las empresas públicas, como Codelco que hoy día existen y son capaces de explotar y desarrollar el cobre, bueno aquí lo que estamos diciendo es que existe otro potencial tan importante como es el litio. Hoy día estamos dilapidando, derrochando, estamos perdiendo el tiempo en relación a generar una política pública del litio. Y una política pública que tenga que ver con la mirada de futuro, con la capacidad de exportar, de desarrollar tecnología".

Finalmente, la diputada hizo alusión a la discusión del TPP11 que se dio minutos antes en la Cámara de Diputados, para ejemplificar la urgencia que a su juicio merece tener una Empresa Nacional del Litio, pues: "Si estamos discutiendo el TPP, que tiene que ver con la semillas y con el futuro de la pequeña agricultura familiar campesina, bueno con este proyecto de resolución que presentamos como Federación Regionalista, también estamos diciendo que necesitamos urgentemente una matriz productiva distinta y este es un foco fundamental que tienen pocos países en el mundo de poder desarrollar esto tan importante para el desarrollo y la tecnología mundial"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.