Política Nacional del Pañal: A dos meses de su ejecución

Con la participación de dirigentas de la Asociación Yo Cuido, la representante del Consejo Regional de O'Higgins de Adultos Mayores, Gladys Moya y el Senador Juan Pablo Letelier, se llevó a cabo importante reunión con las máximas autoridades nacionales de Salud, con el objeto de conocer los alcances y estado del arte de la Política Nacional del Pañal, aprobada en la Ley de Presupuesto 2019.

Tras el primer encuentro sobre este tema, el Senador Letelier calificó positivamente esta jornada y señaló que "Tanto, el Ministro, como el Subsecretario nos indicaron que ya se está viendo la licitación para hacer compras centralizadas de pañales y, en segundo término, se está comenzando a construir el catastro de potenciales beneficiarios"; esto último debido a que los centros de atención primaria solo cuentan con registros de enfermos postrados, lo que obligará a generar un nuevo catastro con eventuales usuarios de la Ley del Pañal, tales como personas en situación de discapacidad o adultos mayores que están en situación de incontinencia.

Quienes también se mostraron satisfechas con el desarrollo de esta audiencia fueron las representantes de la Asociación Yo Cuido, las que resaltaron el aporte que esta Ley significará para miles de familias chilenas que conocen los altos costos económicos que implican la compra de pañales destinados a personas en diversas situaciones de enfermedad y que requieren de estos insumos.

En ese sentido, la Secretaria Regional de O'Higgins de Yo Cuido, María Eugenia Ahumada manifestó que: "Esta Ley viene a dar un gran respiro a los bolsillos de tantas cuidadoras que deben incurrir mensualmente en gastos bastante elevados para sus familiares. Por lo cual, también es importante para nosotras que el Ministro tuviera conocimiento que no solamente tenemos pacientes postrados, sino que también hay niños, adultos y jóvenes que lo requieran y lo que nos interesa es que sean contemplados paulatinamente en la Ley del Pañal".

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Luis Castillo mencionó en el encuentro que la cartera de Salud está haciendo todos los esfuerzos para que esta Política de Salud contemple todos los elementos que se requieren para una buena ejecución y agradeció la participación de organizaciones sociales que, según dijo, les permitirá ir detectando cuáles son los elementos a considerar para fortalecer cada vez más esta Ley.

Del mismo modo, Castillo agregó que "Se ha levantado la necesidad, se han tipificados y estandarizados los tipos de pañales; se ha optado por obtener más información, respecto a aquellos que están y necesitan pañales y no están dentro de las estadísticas propiamente tal, como los discapacitados, que se encuentran en los archivos de estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos, aproximadamente, a dos meses ya de poder distribuir y empezar a ejecutar la política de pañales".

"ESTE CAMINO NO SERÁ FÁCIL"

La ejecución de la Política Nacional del Pañal requerirá, sin duda alguna, una serie de pasos para lograr la máxima cobertura y fluidez de ejecución. En esta línea el parlamentario de la Región de O'Higgins, Juan Pablo Letelier, indicó que: "Este camino no va a hacer fácil, es necesario identificar a los potenciales usuarios. No va a ser fácil su implementación en las 345 comunas del país; probablemente, se va a hacer de forma gradual, a través de programas pilotos. Pero, igualmente estamos contentos, porque aquí estamos dando un tremendo paso que partió en la Región de O'Higgins, con una campaña de firmas años atrás y hoy estamos logrando que, efectivamente, el Ministerio de Salud se haga cargo de esta necesidad tan sentida para tantas familias; como los pensionados, que gastan la mitad de su pensión -que por sí son bajas- en compras de pañales o familias que se empobrecen, porque están cuidando a una persona discapacitada y no pueden trabajar".

La Política Nacional del Pañal -que fue promovida y propuesta por dirigentes sociales y comunidad de la Región de O'Higgins- tuvo que esperar años para ser reconocida y aprobada con un financiamiento de $1 mil millones para su ejecución en el Congreso Nacional. Tras estas diversas acciones, la Política del Pañal está 'ad portas' de ser una realidad a nivel nacional./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.