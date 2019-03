En la comuna de Machalí, se realizó la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, jornada que permitió reflexionar sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía. La actividad estuvo liderada por la Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, el Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz y el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia, quienes hicieron entrega a 200 familias de kits eficientes con ampolletas led y participaron activamente de una capacitación de Eficiencia Energética sumándose al #DesafíoBuenaEnergía.

En la ocasión, la Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff señaló que "Hoy hemos estado conmemorando el Día Mundial de la Eficiencia Energética en la comuna de Machalí, con una gran participación ciudadana. Destacar que hemos estado desde el año 2018 hasta hoy traspasando y capacitando a todas las personas y familias más vulnerables de la población respecto de hacer un recambio de luminarias, el recambio de ampolletas y también al aprovechamiento más sustentable de la energía que tenemos en nuestros hogares y es por esto, que estas entregas de kits eficientes han sido sumamente beneficiosas, la gente lo recibe con mucho cariño, con mucha expectación porque eso les permite no solamente estar acorde con cuidar nuestros recursos naturales, con cuidar la energía sino que además se traduce en algo tremendamente simple que es un ahorro para el bolsillo de las familias chilenas".

Por su parte, el Seremi de Energía Pedro Pablo Ogaz, destacó que en el Congreso se tramita un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que tiene como grandes objetivos, institucionalizar la eficiencia energética; promover la gestión de la energía en los grandes consumidores industriales y mineros; entregar información a los compradores de viviendas respecto del consumo energético de éstas; promover la gestión de energía en el sector público e incentivar la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, entre otros temas.

Asimismo, el Seremi Pedro Pablo Ogaz, puso énfasis en que "El Presidente Sebastián Piñera en su permanente preocupación por las familias de nuestro país, nos ha encomendado hacer entrega de kits eficientes con el fin de ahorrar en el presupuesto familiar. Es por esto, que junto a la Gobernadora de la Provincia de Cachapoal y el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, hemos entregado a 200 familias, kits eficientes para que puedan ahorrar energía en el hogar y además, estamos entregando una capacitación sobre el uso eficiente de la energía para que puedan aplicar estos consejos en su vida cotidiana y generar un cambio cultural en esta materia".

Finalmente, el alcalde de la Municipalidad de Machalí, José Miguel Urrutia, manifestó que "Es de gran importancia lo que estamos haciendo como autoridad, de educar a nuestros vecinos en eficiencia energética porque hay que crear conciencia en todos los ciudadanos ya que es un tema que nos compete a todos. Si tenemos conciencia y cambiamos conductas generaremos una cultura eficiente, ahorrando energía y eso tiene un impacto positivo en nuestro planeta mejorando la calidad de vida de las personas. Hoy día con el cambio climático hay mayores dificultades que impactan en el medioambiente, como la escasez de agua, entre otras. Es por esto, que nuestras máximas autoridades, como nuestro Presidente Sebastián Piñera así como las autoridades locales, hacemos un llamado de cambiar la mentalidad y generar una cultura de eficiencia energética que permita cuidar nuestra energía y ahorrar en las cuentas de la luz. Como Municipalidad de Machalí estamos presentando proyectos que nos permitan ahorrar energía; presentamos un proyecto al Gobierno Regional para cambiar las luminarias a led, también presentamos una iniciativa con la municipalidad de Rancagua para potenciar el transporte y uso de bicicletas con las nuevas ciclovías que hay, lo que permitirá disminuir la contaminación y contribuir así con el cuidado del medio ambiente".

#DesafíoBuenaEnergía

Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Eficiencia Energética, el Ministerio de Energía lanzó la campaña digital #DesafíoBuenaEnergía que busca entregar a la ciudadanía consejos de eficiencia energética.

Hay consejos muy simples, y al realizarlos no tan sólo ahorramos energía, sino que también ayudamos a descongestionar y contribuimos a nuestra salud y al medio ambiente.

* Prefiere las bicicletas o transporte público

* Si vas en auto, ¡compártelo!

* Apaga las luces que no estés usando

* Prefiere ampolletas led

* Si vas a lavar, usa la lavadora con carga completa

* Apaga el televisor cuando no lo estés viendo

* Si vas a PLANCHAR, junta la mayor cantidad de ropa y hazlo UNA VEZ!

* Aprovecha el calor del sol para secar la ropa

* Aprovecha la luz natural

* Cuando cambies tus artefactos prefiere siempre los eficientes

* Desenchufa los aparatos que nos estés ocupando./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.