PDI se refiere a supuestos secuestros de niños en Rengo

Producto de las informaciones que circulan por internet sobre un automóvil que se encontraría recorriendo las calles de Rengo secuestrando a menores de edad, el Comisario de PDI de esta ciudad, Iván Pizarro señaló que existe una sola denuncia en relación con una situación que ocurrió con una joven que en definitiva no se concretó ya que la menor se resistió".

Pizarro agregó: "Eso es materia de investigación, estamos trabajando junto al Ministerio Público este caso. Las redes sociales tienden a crear esta alarma pública, recordemos que en sitios como Facebook uno puede subir una nota y esta se replica eventualmente durante la semana siguiente".

Frente a esta situación, la Policía de Investigaciones entrega recomendaciones. Es importante generar la denuncia de manera inmediata, tanto en PDI como en Carabineros.

"Nosotros recibimos todo tipo de denuncias y es menester de los organismos policiales investigar y no es necesario tener fotografías o patentes, aunque son antecedentes que ayudan, pero recalcar que si no tienen nada, no importa. Si la ciudadanía está en conocimiento de un hecho con carácter de delito, hay que denunciarlo", explicó Iván Pizarro./

