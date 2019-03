Funcionarios se capacitan en reanimación cardio pulmonar

Con una gran cantidad de funcionarios participantes de distintos estamentos del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins (HRLBO), se desarrolló el primer curso del año 2019 de reanimación cardio pulmonar, dirigido a todos los funcionarios del centro de salud.

El enfermero Alejandro Alvear, encargado de la actualización y capacitación, señaló que "Estamos iniciando este año con la primera capacitación de RCP básico clave azul, para todos los funcionarios de nuestro centro asistencial, es un curso transversal, que tiene que ver con nuestra reacreditación del hospital regional".

El objetivo principal de la reanimación cardio pulmonar es poder brindar una atención rápida y oportuna al paciente, y que además pueda permitir la sobrevida de las personas que sufren paros cardio respiratorios por causas principales como el infarto agudo al miocardio. La idea es poder activar la clave azul permitiendo que los equipos de emergencia que están determinados para este fin reacciones de forma oportuna.

El profesional de la salud manifestó también que "Al ser un pack transversal tiene que ver con que todos pueden capacitarse en este pack, es decir, médicos, enfermeros (as) técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, secretarias, choferes, etc., todos deben aprender RCP básico y clave azul dentro del hospital".

Por su parte, la Dra. Sandra Rivadeneira, médico de UPC, indicó que "La idea es que aquí se les enseñe a todos los estamentos y eso es muy importante, no sólo en la comunidad interna del hospital sino que también para ya pronto empezar a expandirlo a la comunidad en general, pues si una persona se encuentra en la calle con un paro cardio respiratorio ya tiene la expertiz suficiente para intentar salvar una vida".

En tanto, Daniela Méndez, técnico en enfermería, indicó que "Hay que estar actualizado con los cursos y así brindar una atención de calidad a los pacientes que llega n hasta nuestro hospital".

Asimismo, Claudio Sánchez, jefe de Capacitación del HRLBO señaló que "Es importantísimo, yo tengo la convicción que todos los funcionarios deberíamos tener este curso de RCP, efectivamente la idea es generar estos curso durante el año a través del PAC (plan anual de capacitación ), pero creo necesario que este curso no sólo sea para acreditarse si no que también tenga la importancia para todos los funcionarios y porque no decirlo hacerlo extensivo hacia la comunidad, entre ellos clubes deportivos, jardines infantiles, diferentes estamentos públicos, entre otros, como estamos llamados a hacerlos", cerró el jefe de capacitación./

