Movimiento Social y Laboral llama a marchar el domingo 17 de marzo

Este movimiento nació el 23 de enero del presente año y lo integran diferentes sindicatos de trabajadores de la comuna como Sindicato Nº 1 Starco Marco, Sindicato Tottus, Unimarc San Fernando, Copec, Abastible San Fernando, Supermercado El 9, Ripley, Copeval San Fernando, Sintracap, movimiento Trayenco, Joane Florvil, Ata San Fernando y Fenats, entre otros.

Por el momento este movimiento cuenta con tres voceros, en espera de lograr organizarse con personalidad jurídica y logra acceder en mejor forma hacia las autoridades de gobierno. Jorge Allende, Nicole López Campos y Marcelo Valdés son los encargados de dirigir y planificar, con las directivas de los sindicatos, los pasos a seguir.

Jorge Allende vocero del movimiento en conversación con Diario VI Región señaló que "Hemos nacido bajo una inquietud de rechazo a las políticas laborales que quiere implementar el actual gobierno, no queremos que nos pasen a llevar como siempre, que no nos tomen en cuenta en regiones, nuestras centrales de trabajadores no nos representan".

Agregó el dirigente además que "Por eso vamos a trabajar junto al gobierno y tratar de representar a los trabajadores de la provincia de Colchagua con este movimiento, no queremos politizar esta agrupación, queremos nacer desde los trabajadores y luchar por ellos y cambiar las leyes para los trabajadores".

Finalizó expresando Jorge Allende que esperaba realizar una marcha masiva aquí en San Fernando el domingo 17 de marzo, para eso invitaba, en especial a los trabajadores y sus familias de los más de 15 sindicatos y movimientos que integran esta agrupación, a juntarse en la plaza de armas a contar de las 10:00 horas para salir a marchar por los trabajadores de Colchagua./ (Rolando Villegas Bravo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.