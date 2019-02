Convocan a Mesa de Seguridad Pública con Agrupación "Comercio Seguro Centro Norte"

En dependencias de la Gobernación de Cachapoal se realizó una reunión para buscar soluciones de los locatarios del sector norte del centro de Rancagua, afectados por la delincuencia. En la actividad convocada por la gobernadora de la provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff estuvieron presentes oficiales de las 1° Comisaría de Rancagua, encabezada por el Coronel Boris Morales, Prefecto de la Prefectura de Cachapoal, la directiva de la Agrupación Comercio Seguro Centro Norte, el municipio de Rancagua y personal de la Gobernación.

Manuel Nayte, presidente Agrupación Comercio Seguro Centro Norte manifestó: "La reunión nos pareció bastante efectiva, creo que la gobernadora se comprometió con cosas tangibles que podemos realizar en el corto plazo, porque de lo contrario nosotros ya no queremos diagnósticos, no queremos mesas de trabajo que nos lleven de reunión a reunión, ya que debemos atender nuestros negocios. Me parece muy asertivo de parte de ella asignarnos tareas tanto a nosotros, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Rancagua y a la Gobernación".

Cabe mencionar que la Mesa de Seguridad Pública se conformó el año 2017, en la administración anterior, es por eso que el actual Gobierno trabaja arduamente en conjunto con carabineros y el municipio de Rancagua para coordinar y dar soluciones a los comerciantes del centro norte, agrupación formada por aproximadamente 250 comerciantes minoristas de diversos rubros.

La Gobernadora de la provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff comentó: "Hace ya algún tiempo habíamos tomado contacto con esta agrupación del comercio del centro norte de la ciudad de Rancagua, y claramente en las distintas reuniones que tenemos mensualmente con Carabineros en el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) en conjunto con los alcaldes, analizamos siempre estrategias de trabajo en función de cómo se van dando los delitos. El problema de hoy es que el delito cambió, debido a que siempre hay movilidad, ya no entran a robar de día, no hay daños a la propiedad ni robo de especies, sino que se trata de robos en lugar no habitado durante la noche. Ante eso coordinamos esta reunión para ver de qué manera podemos en conjunto con Carabineros y el municipio de Rancagua evitar que sigan ocurriendo estos delitos, asesorando de la mejor manera a los vecinos y comerciantes del sector".

Los comerciantes de la zona norte han instalado equipos de seguridad en sus locales, pero no todos cuentan con los recursos, es por eso que Carabineros de la 1° Comisaría de Rancagua se comprometió a realizar más rondas nocturnas en la zona afectada por los robos.

El Coronel Boris Morales, Prefecto de la Prefectura de Cachapoal manifestó el compromiso de la institución: "Lo que nosotros en esta mesa de trabajo concluimos y venimos trabajando de hace un tiempo con los locatarios del sector norte del centro de Rancagua es aumentar las rondas preventivas, una comunicación directa con el personal de la 1° Comisaría y la gente del comercio establecido, además de darles sugerencias para que puedan mejorar condiciones de seguridad propia con el objeto de evitar que sean víctimas de un hecho delictual"./



