Lanzan primer concurso de fotografía y pintura para personas con Parkinson

"Esta iniciativa tiene por objetivo generar un canal, donde las personas puedan expresarse y al mismo tiempo ser un aporte para concientizar sobre el Parkinson en la comunidad chilena, ya que si bien se estima que alrededor de 40 mil personas viven con la enfermedad, no todos saben que la tienen o simplemente no se tratan", explica Marisol Said, directora Ejecutiva de Cenpar, centro clínico neurológico especialista en Parkinson, y promotor del concurso.

De hecho, según datos de la Superintendencia de Salud, a través de la cobertura GES se registran un poco más de 30 mil casos tratados entre julio de 2005 a junio de 2017. "Es una patología que muchas veces se esconde, no se comenta o no se conoce, ya que a pesar de ser una enfermedad antigua, es en realidad emergente, porque afecta principalmente a personas mayores, y Chile ha experimentado un crecimiento muy importante y acelerado del segmento de tercera edad", enfatiza Roque Villagra, neurólogo y director Médico de Cenpar.



DETALLES DEL CONCURSO

La convocatoria para las personas con Parkinson, familiares o cuidadores, es a nivel nacional y sin límite de edad. Tendrá dos categorías de participación: fotografía y pintura.

En el caso de las fotos, estas pueden ser en color o blanco/negro y cada participante puede enviar un máximo de dos imágenes. Las capturas pueden ser tomadas por cualquier tipo de equipo (cámara o celular) y su formato debe ser Jpg, con resolución no menor a 200 dpi y de tamaño mayor a 2.000 pixeles. En el caso de las pinturas, los autores pueden enviar dos obras y utilizar la técnica que les acomode -como por ejemplo, óleo, acrílico o collage- exceptuando la acuarela. El bastidor de la tela puede ser de tamaños 50x50, 50x60 o 50x70.

El tema central de las obras será rescatar la experiencia de las personas en torno a la enfermedad desde su rol, resignificando su historia a través de la expresión artística.

La premiación se realizará el 10 de abril en el marco del Día Internacional del Parkinson y con una ceremonia en el GAM, donde se exhibirán las obras. Por categoría se distinguirá a los primeros y segundos lugares, más menciones honrosas. Los ganadores obtendrán un Tablet, un libro sobre el Parkinson y recibirán una Evaluación Integral de Cenpar. El segundo puesto será premiado con un Smart Band Reloj Inteligente + un libro sobre el Parkinson. Las menciones honrosas se llevarán de regalo el libro de Parkinson de Cenpar.

Para quienes deseen participar, los trabajos se recibirán hasta el lunes 25 de marzo. Las fotografías deben ser enviadas al mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y, en el caso de las pinturas, deberán hacerse llegar a Los Conquistadores #1963, Providencia, Santiago (lun-vie de 09 a 18 Hrs).

Más información sobre las bases en el fanpage de Cenpar (www.facebook.com/Cenpar.org/)./

