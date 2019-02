Implementa sistema de "parto respetado" que promueve el nacimiento de forma natural

El encargado de gestión de matronería del Hospital de Santa Cruz, Gonzalo Guzmán, entrega más detalles de esta buena práctica señalando que "Nosotros hace seis meses comenzamos con una implementación ambiciosa de instaurar nuevos instrumentos que facilitaran la atención del parto; facilitando los tiempos obstétricos por medio de balones kinésicos, aromaterapia, musicoterapia, el uso de telas para reboso y unos pasamanos que vienen a consolidar nuestros estándares de seguridad para el paciente".

"Todo esto apunta a mejorar la experiencia en la atención del parto y disminuir principalmente el número de cesáreas. Buscamos medicina basada en la evidencia que apuntaba a modificar protocolos para darle más tiempo a la paciente, para entregarle más confort y una mayor tranquilidad, aumentando las posibilidades de un parto vaginal", destacó el matrón.

Al ser consultado respecto a los resultados, Gonzalo Guzmán indica que "Vimos en el mediano plazo, que estás nuevas prácticas resultaron bastante favorables, mejorando el número de parto vaginal, disminuyendo los reclamos y aumentando el número de felicitaciones. Esto gracias a una atención más personalizada, que respeta los tiempos fisiológicos, para que la paciente venga a atenderse viviendo una experiencia de su parto".

Esta nueva forma de recibir al bebe fomenta el apego no sólo de la madre, sino que también del padre quién está presente durante todo el parto, tal es el caso de Bastián Colina, padre de un bebé nacido en el hospital, quien explica que el proceso: "Fue todo bueno, me tocó estar presente en el parto y la ayudaron mucho. La atención fue genial, ver nacer a mi hijo sano y que me lo mostraran de inmediato, me parece excelente".

Si bien, el espacio para desarrollar este nuevo protocolo ya existía, hubo que invertir en equipamiento, costo asumido por el Hospital de Santa Cruz. "Es necesario incorporar hoy en día un nuevo enfoque en la salud, centrada principalmente en los cuidados a mediano y largo plazo para todas las mujeres y gestantes, dándole la real importancia de disfrutar la experiencia única y maravillosa de un parto", expresó el director del establecimiento, Dr. Héctor Maldonado./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.