Inician trabajos de conservación del sistema de aguas lluvias

Con la limpieza de los sumideros de avenida San Juan, se iniciaron los trabajos de conservación del sistema de aguas lluvias en Machalí. El proyecto está liderado por el Minvu O'Higgins y cuenta con una inversión que supera los 287 millones de pesos.

Los trabajos se iniciaron a mediados de enero y ya tienen un avance del 10%.

"Estamos muy contentos de que el Gobierno se preocupe de esta comuna con este tipo de trabajos, ya que muchas veces son olvidados y en pleno invierno generan muchos inconvenientes como inundaciones, entre otras cosas", indicó Priscila Cornejo, vecina de población Santa Teresa.

Similar opinión es la que expresó Cecilia Becerra, quien además agregó que "Es importante destacar los trabajos que se realizan hoy gracias al Minvu, pero sería ideal que las personas tuvieran consideración con la mantención de los colectores y sumideros de aguas lluvias todo el año, para que no se tapen o no se rebasen, y así no generen problemas más grandes como los que hemos vivido los últimos años".

En términos generales, el proyecto contempla la limpieza de tubos, cajones, canaletas, sumideros y cámaras de inspección. Además de la ejecución de nuevas obras tales como reposición de colectores, reconstrucción de sumideros existentes y reposición de zanjas de infiltración.

Con respecto a la ejecución de estos trabajos, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, indicó que "Debemos dejar en claro que, como Ministerio, y tal como lo mandata nuestro Presidente Sebastián Piñera, no solo nos preocupamos de construir casas sino también de unir las ciudades. Acá no solo estamos trabajando para que las vías no colapsen durante el invierno, sino que estamos ayudando a que los vecinos no sufran con los temporales - que año tras año- son más crudos".

Asimismo, añadió que "Tal como nosotros nos preocupamos de mejorar los sistemas de aguas lluvias también queremos invitar a los vecinos a que nos ayuden a mantener estos trabajos, que son inversión para su beneficio, y podemos prevenir con cosas muy simples, como no tirando basura en las calles y preocupándose de recoger las hojas de los árboles que están cerca de sus viviendas en la época de otoño. Este es un trabajo que debemos realizaren conjunto, entre las familias, nuestro Ministerio y los municipios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos".

El proyecto, que inició en la intersección de las avenidas Recreo con San Juan, está a cargo de la Sociedad Inmobiliaria y Constructora Vialfi Limitada y tiene como fecha de término el 16 de junio de 2019. "Me parece muy importante que se estén realizando estos trabajos antes del invierno. Lo que está realizando el Ministerio es realmente significativo porque hay que prepararse ya que no sabemos cómo serán las condiciones del tiempo este año. Todo lo que sea limpieza y reparación de colectores es realmente importante para prevenir cualquier desastre que se pueda generar en la comuna", indicó el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia.

Cabe destacar que esta intervención también considera la mantención del sistema de aguas lluvias en varios sectores de Rancagua. Actualmente, estas obras se están ejecutando solo en la población Nelson Pereira, sin embargo, durante los próximos días se ampliarán a otros puntos de la comuna./

