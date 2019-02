Municipalidad continúa programa de mejoramiento de pavimentos en mal estado

Cabe recordar que recientemente se modificó una ley, vigente hasta 2018, la que permite por primera vez que los municipios puedan intervenir los molestos hoyos en las calles locales, por lo que la Municipalidad de Rengo formó un grupo de trabajadores que se han especializado en la materia, generando una buena evaluación técnica en las primeras semanas de funcionamiento.

En tan solo un par de semanas desde la vigencia de la nueva ley, el municipio, con recursos y personal propio, ha logrado dar solución a varios puntos conflictivos, destacando los de Villa Jardín, La Isla, Avenida La Piscina, Urriola y Avenida Las Delicias en Rosario, entre otros.

"Siempre he sido un alcalde de terreno, por lo tanto no es necesario que me recuerden los lugares, donde las calles presentan problemas. La diferencia es que ahora que la ley lo permite, este municipio toma acciones reales y no se queda observando ni a la espera que la gente me indique, donde reparar. Los recursos disponibles deberemos ampliarlos mediante proyectos que ya estamos elaborando, pues esta modificación legal no estaba en carpeta mientras se planificaban los presupuestos para este año, pero como hacemos las cosas de manera responsable, los resultados de las primeras semanas de trabajo son muy buenas, tanto en rendimiento como en calidad de los mismos", indicó Carlos Soto al referirse a los trabajos que se llevan adelante.

El edil agregó que: "Rengo es otro desde que esta gestión asumió, siempre hemos estado creciendo en conjunto con los vecinos, eso mismo nos ha hecho ponernos más exigentes ya que no sabemos trabajar de otra manera, pero no debemos olvidar lo que se ha avanzado en salud, educación, en deporte, en cultura, en vivienda, etcétera. Mientras algunos juegan a la desinformación, la mayoría de los renguinos está hoy más feliz en su ciudad, en su barrio y esa verdad no cambia con mensajes malintencionados que se emiten desde los lugares de siempre y que todos conocen".

Finalmente, el alcalde de Rengo indicó que a estos trabajos puntuales que se ejecutan a diario: "Debemos agregar la intervención mayor que será ejecutada en el sector del terminal de buses, una zona que durante los últimos 40 años no se ha tocado, pese al flujo incesante de vehículos mayores y será una inversión cercana a los 100 millones de pesos los que cambiarán el rostro del sector, a contar de la última semana de febrero, fecha en que los trabajos se estarán iniciando"./

