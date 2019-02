Familias mejoran calidad de vida gracias al Programa de Habitabilidad en Rancagua

"Mi experiencia fue muy bonita porque me arreglaron toda la casa, es un palacio. Quiero agradecer a todas las instituciones que me ayudaron a mejorar mi calidad de vida, hoy my casa esta bonita, así que muchas gracias a todos ustedes por enseñarse a vivir de otra forma. Estoy muy agradecida por este regalo que me han hecho, soy muy feliz", expresó Margarita Mancilla.