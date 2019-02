La campaña "Dale Parque a tu Vida" es una iniciativa nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene por objetivo fomentar el uso y cuidado de los parques urbanos a lo largo de Chile. Es por esta razón, que el Seremi MINVU Francisco Ravanal, acompañado por el Seremi de Deportes, Diego Ramírez, el director de Serviu, Manuel Alfaro; y por el alcalde (s) de Rancagua, Daniel Gaete, lanzaron el pasado viernes la campaña a nivel regional, en el Parque La Victoria de Rancagua.

En el evento, vecinos, niños y niñas de los alrededores pudieron disfrutar de divertidas actividades deportivas como clases de tenis y clases de zumba, exquisitas cerezas de exportación donadas por la exportadora Garcés Fruit y un punto de hidratación. Además, los vecinos pudieron acercarse al stand de atención ciudadana para resolver sus consultas en materias habitacionales con profesionales del MINVU. Adicionalmente, la Seremi de Cultura dispuso de libros y material cultural para la ciudadanía.

Francisco Ravanal, Seremi MINVU, enfatizó que "Estamos muy contentos con esta campaña, que hace un llamado directo a la ciudadanía a aprovechar estos espacios en familia, a mantenerlos y cuidarlos, sobre todo para los niños y niñas que son quienes más los disfrutan".

Además, agregó que "Este tipo de actividades refleja la instrucción clara del Presidente Sebastián Piñera de generar impacto en las ciudades del país, acercando los servicios, integrando sus barrios, generando espacios públicos de calidad para todos, mejorando nuestros parques y plazas, y aumentando las áreas verdes del país. Esto sin duda permitirá ofrecer una mejor calidad de vida a las familias".

"Lo que queremos es invitar a todas las familias a salir de sus casas y disfrutar de los parques urbanos que tenemos en la región, como, por ejemplo: La Victoria y Cordillera de Rancagua; Los Vientos de Marchigüe; Los Poetas de Chimbarongo o Los Ciruelos de Pichilemu, entre otros".

Asimismo, Diego Ramírez, Seremi de Deportes, agradeció la invitación del MINVU a ser parte de esta actividad y dijo que "Este es el trabajo intersectorial que nos pidió el Presidente Sebastián Piñera".

"Queremos invitar a los vecinos del sector a ser parte de este concepto de recuperar los espacios, ya que no solo tiene que ver con que lleguen las familias, sino que también los ocupen. Tenemos una multicancha, donde se pueden hacer muchas cosas. Como Gobierno hemos realizado una inversión en este espacio que nos permitió abrirlo, pero después viene la otra parte -que es responsabilidad de los vecinos- quienes son los llamados a proteger, cuidar y usar estos parques, ya que sabemos que, si no son usados en el corto plazo, terminan siendo espacios donde se desarrollan actividades que no queremos como sociedad".

Sobre la iniciativa, el director SERVIU, Manuel Alfaro, dijo que "Hoy tuvimos una gran fiesta en torno a la utilización y cuidado de las áreas verdes de la región, específicamente en Rancagua. Con 'Dale Parque a Tu Vida' queremos que los vecinos se tomen estos espacios, los aprovechen, practiquen actividades deportivas y por supuesto los hagan parte de su cotidianidad".

El alcalde (s) de Rancagua, Daniel Gaete, valoró la iniciativa y afirmó que "Como Municipio hemos realizado actividades, pero nunca es suficiente. Queremos volver a implementar actividades deportivas y sabemos que el Ministerio de Vivienda nos ha aportado una importante parte de áreas verdes y parques, de tal manera -que sin su apoyo sustancial- serían bastante las áreas verdes que debiéramos cubrir".

María Cruz, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Costa del Sol I, hizo un llamado a los vecinos del sector: "En mi cargo de presidenta, le pido a mis vecinos del nororiente tanto de la avenida La Compañía hacia la avenida La Cruz, a que utilicen este parque que quedó tan hermoso y que cada día se le está dando vida a través de la arborización. Lo que queremos es que los vecinos traigan a los niños a recrearse, a ocupar los espacios públicos. Se peleó tanto por este espacio que era un sitio eriazo, un basural, por eso los invito a todos a darle un buen uso a esta área verde".

Finalmente, Mateo Latorre, un niño de 10 años que participó en la actividad, destacó que "Yo siempre vengo a jugar, es muy entretenido y lindo porque ahora es un parque y no pura basura con papeles tirados como antes. Ahora es más entretenido, con mis amigos nos columpiamos, hacemos ejercicios en las máquinas y es bueno que se hagan estas cosas para que podamos salir y los niños no estén encerrados en sus casas pasando calor".



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA URBANA

Según datos de la cuarta edición de la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana del Minvu, el uso de parques y plazas ha tenido un alza importante entre las familias, al crecer de 29% en 2007 a 44% en 2018. Nuestra región

En la región de O'Higgins existen 7 parques urbanos, los que totalizan más de 253.000 mil metros cuadrados de superficie.

- Ciruelos de Pichilemu

- Abel Bouchon de San Fernando

- Los Vientos de Marchigüe

- Pupuya de Navidad

- Los Poetas de Chimbarongo

- La Victoria de Rancagua

- Parque Cordillera de Rancagua./

