Gabriel Palma Donoso, concejal de Litueche: "Desde que reabrimos Topocalma las autoridades la abandonaron, como si quisieran cerrarla nuevamente"

El concejal de la comuna de Litueche, Gabriel Palma Donoso indicó que: "Sin embargo tras la decisión tomada por la Inmobiliaria de propiedad de Jorge Gálmez el acceso público a dicho lugar se mantuvo cerrado por más de una década, todo bajo la frustración de la ciudadanía y ante la actitud cómplice de diversas autoridades, quienes pasaron por los distintos cargos políticos durante aquella época".

La autoridad sostuvo que en 2017 dirigentes sociales, pescadores, recolectores de orilla, deportistas náuticos, abogados y turistas decidieron reunirse con él. "Quizás ellos nunca imaginaron lo que lograrían, pero el resultado fue un apoyo transversal, donde miles de ciudadanos respaldados por la causa #AbramosTopocalma, lograron reunir miles de firmas que fueron presentadas ante el Intendente de la época durante el último gobierno de Michelle Bachelet, quien ante la extraordinaria argumentación jurídica y la impresionante presión ciudadana no tuvo más opción que ordenar -de acuerdo a las facultades que la ley le confiere- mediante Resolución Fundada, la reapertura del acceso histórico a la Playa de Topocalma y a las demás playas de Litueche".

Gabriel Palma indicó que no cabe duda que el impacto de dicha reapertura ha sido positivo, tanto para turistas, deportistas y vecinos de Litueche, pero sobre todo para quienes viven en el sector y trabajan en el mar. Con el paso del tiempo los vecinos, los turistas, el concejal y los dirigentes sociales se unieron en torno a la agrupación "Playas Libres Litueche", todo para realizar acciones de cuidado y desarrollo sustentable del borde costero, así como de caminos y del ecosistema que les rodea.

Sin embargo, tras realizar ciertas acciones de cuidado y limpieza no recibieron otra cosa que hostigamiento y diversas denuncias por parte de los dueños de la Hacienda de Topocalma, de hecho el concejal se vio enfrentado a algunas querellas criminales en su contra debido a su atrevimiento de instalar letreros que llamaban al cuidado del ecosistema del sector.

Con la llegada de una nueva estación estival y tras un año de dicha reapertura, la misma agrupación por medio del Concejal Gabriel Palma Donoso hoy denuncian su malestar y preocupación, ya que según ellos: "Ninguna autoridad -tanto comunal como de Gobierno- ha hecho algo concreto y positivo por cuidar y proteger las playas de Litueche".

El concejal Palma señaló: "Es doloroso ver cómo tras la reapertura de nuestras playas muchos de las autoridades que en ese momento se sacaron fotos y prometieron acompañar a nuestros viejos, nunca más se aparecieron o preocuparon de Topocalma, pero más doloroso es ver como la autoridad máxima de Litueche y las autoridades de este Gobierno no han hecho nada concreto por ordenar y cuidar nuestro borde costero. Para ellos, Topocalma es como si no existiera, a menos que sea para cobrar. El último avance para el sector de Paso del Soldado es una pavimentación de varios kilómetros que une a Litueche con el sector, la cual fue aprobada en el gobierno anterior. Después de eso no han hecho nada".

¿Qué han hecho ustedes ante esta situación?

Varias cosas, algunas fructíferas y otras que no han sido consideradas. En mi calidad de concejal solicité regular las zonas aptas para el baño y para la realización de deportes náuticos, así como también solicité la realización de estudios que apunten a lograr la instalación de baños ecológicos. Durante el año junto a la diputada Alejandra Sepúlveda y diversos dirigentes sociales fuimos a varios Ministerios para solicitar a las autoridades de este Gobierno la re medición de la línea de alta y baja marea que a todas luces hoy está mal definida, ya que en sector que se ubica el proyecto inmobiliario se está construyendo a metros del mar mientras en el Pueblo de Puertecillo a la gente se le negó el subsidio habitacional por encontrarse en una zona "inundable". Pero, también solicitamos la fiscalización de la extracción de agua por parte de la inmobiliaria, la fiscalización de la construcción de tranques que al parecer se hicieron sin la autorización pertinente y diversas otras gestiones que apuntaran a proteger, regular y sobre todo permitir el desarrollo sustentable de Topocalma y del borde costero. Lo lamentable es que nadie, ninguna autoridad competente ha reaccionado o respondido ante las diversas gestiones que intentamos hacer. No sé si están esperando que las gestiones las haga un concejal o Diputado afín a su color político o peor aún, que alguien muera debido a una catástrofe. ¿Acaso las autoridades se han preguntado que podría hacer la gente en caso de tsunami? Ellos deben entender que aunque no les guste la idea, Topocalma hoy es una alternativa turística para todos y todas quienes deseen visitarla, y no sólo para un pequeño estrato social. Topocalma fue recuperada para el pueblo y no vamos a permitir que algunos se adueñen de ella y la destruyan, por eso estamos solicitando que la autoridad la ordene, la regule y fiscalice su uso, no es nada del otro mundo.



¿Qué acciones piensan desarrollar como comunidad?

Nuestra gente está dolida, se siente abandonada, lo que pasa es que desde que reabrimos Topocalma las autoridades la abandonaron, como si quisieran cerrarla nuevamente. Discúlpenme la suspicacia, pero ¿qué otro motivo puede haber para no cuidar nuestro borde costero y fomentar el turismo que ayudaría al progreso de muchas familias en Litueche?

A pesar del abandono junto a la diputada y muchos vecinos seguiremos fiscalizando y ejerciendo todas las facultades que la ley nos confiere para ocuparnos de nuestra gente y de nuestro hermoso borde costero. Lo defenderemos con dientes apretados, eso es lo que tengo claro. Pensamos participar del plan de ordenamiento territorial que está siendo financiado con fondos de todos los chilenos y por cierto, pensamos seguir desarrollando actividades de limpieza y deportivas en nuestras playas.



¿Cuál es el llamado a la gente?

Simple. Que visiten, cuiden y defiendan nuestro borde costero y nuestra hermosa comuna, la cual tiene mucho que ofrecer, desde la entrada de Quelentaro hasta la salida hacia Pichilemu y Navidad. Estoy seguro que algún día lograremos disponer de un santuario natural abierto a toda la población, por ahora tenemos una playa con hermosos paisajes, que nuestros hijos deben recibir limpios./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.