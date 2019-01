Estudiantes de enseñanza media participaron en Primera Academia de Verano

Esta fue la primera versión de esta actividad y fue muy bien recibida por la comunidad estudiantil, con más de 200 estudiantes matriculados que tomaron cursos de alto nivel dictados por académicos, académicas y docentes de la Universidad de O'Higgins. Los alumnos y alumnas inscritos provinieron, en su mayoría, de 19 comunas de la Región de O´Higgins.

En la AdV se impartieron 14 cursos, los que tuvieron una duración de una semana y consistieron en clases expositivas de cátedra a cargo de un docente de la UOH y clases prácticas realizadas por ayudantes. Las clases teórico-prácticas fueron complementadas con tutorías que se tradujeron en horas de estudio guiado a cargo de los ayudantes. Además, efectúan actividades complementarias como salidas a terreno, charlas de expertos invitados, visitas a otros campus, etc. Al final de cada curso se extenderá un diploma que certificará la participación de los estudiantes en la Academia de Verano UOH.

Para el Vicerrector Académico de la Universidad de O´Higgins, Marcello Visconti: "Realizar esta actividad permite que estudiantes de enseñanza media, de todos los niveles, especialmente de la Región de O'Higgins, puedan acercarse a la vida universitaria de manera anticipada. Estamos convocando a las distintas escuelas de Pregrado y a nuestro programa de Inglés, con el objetivo que el estudiante de enseñanza media empiece a ver y a pensar cuáles son las posibilidades que se le abren en el mundo universitario. Esta Academia de Verano 2019, la primera que lanzamos como Universidad de O'Higgins, nos permite pensar que podemos tener año a año, verano a verano, un conjunto importante de estudiantes conociendo la Universidad, conociendo los cursos, pero sobre todo adentrándose en la vida universitaria".

Los estudiantes de la AdV, egresados de primero a cuarto medio, pudieron acceder a cursos de todas las áreas del conocimiento, tales como: Actividades económicas cotidianas: aspectos financieros y jurídicos; ¿Podemos vivir juntos?: construyendo espacios de diálogo intercultural; Química y bioquímica para ciencias de la salud; Lógica y Teoría de Conjuntos; Introducción a la programación y a la inteligencia artificial; Pronounce like a pro: English pronunciation and music; Curso inicial de Portugués Brasileño; Formación Cívica y Derechos Fundamentales: alcances y principios; Género, sexualidad y educación; Primeros auxilios; Discapacidad y derechos: una mirada desde la terapia ocupacional; Estrategias de lectura y escritura, entre otros.

Cada estudiante matriculado recibió una beca de alimentación que incluyó colación y almuerzo. En ese contexto, el 46% de los estudiantes inscritos pertenece a una institución particular subvencionada, el 30% a un colegio particular y el 24% a un establecimiento municipal.

La Universidad de O´Higgins proyecta replicar esta academia todos los veranos, con el objetivo de llegar a tener una inscripción cercana a los 600 alumnos de todas las comunas de la región.

Para el Dr. Emilio Vilches, jefe de la carrera de Pedagogía en Matemática y director de la Academia de Verano, la iniciativa fue muy positiva. "Estamos muy contentos por estas dos semanas de trabajo. Recibimos más de 200 estudiantes de 19 comunas de la región que decidieron venir a estudiar durante dos semanas a la UOH. Aquí, los alumnos y alumnas vinieron a aprender competencias teóricas y también generaron contactos y compartieron con estudiantes de otros establecimientos educacionales de la región. Estamos muy satisfechos por esta actividad".

Agregó que la Academia de Verano UOH: "Es una actividad que esperamos repetir en el futuro. Creo que, como universidad regional, estamos cumpliendo la promesa de mantener el sello y la responsabilidad que nos comprometimos desde el primer día. Tuvimos un 99% de estudiantes de la región, teniendo una oportunidad única en la zona y que buscamos hacer una tradición".

IMPRESIONES DE PARTICIPANTES Y PROFESORES

"Yo soy una de las menores del curso, recién pasé a segundo medio, me ha nivelado mucho, me ha fortalecido en algunas áreas, todo lo que no sabía lo aprendí de una u otra manera, con todo el reforzamiento que hacemos en el día he aprendido todo y me he nivelado con mis compañeros.

Esta academia me fortaleció mucho en el área científica de cosas que nunca había pasado ni visto en el colegio y también me queda una excelente referencia de UOH, de la calidad que nos ofrece y de sus académicos y ayudantes que nos aportan harto".

Antonia Pinto, estudiante del Colegio San Francisco de Asís de La Florida.

"En el programa de inglés general estamos trabajando actualmente el curso Pronounce like a pro: English pronunciation and music, de pronunciación y música que está orientado para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de pronunciación en base a un ambiente de confianza que se genera con música en común para ellos, fundamentada en sus gustos, también trabajamos sus habilidades y reforzamos lo que han visto en el colegio para que puedan estar bien preparados para el próximo año".

Gabriel Morales, docente Programa Institucional de Inglés UOH.

"Tengo distintos gustos, dentro de esos el inglés, toco violín, dibujo, escucho música, me gustan hartas cosas, incluidos los animales.

Lo que me motivó a estar en esta academia de verano es que me llamó mucho la atención que hubiera clases de inglés porque, como a mí me gusta, quise mejorar un poco mi pronunciación, aprender nuevas palabras para que este próximo año que vaya mejor.

Las clases son bastante divertidas, interesante, se hacen muchas actividades entonces el ambiente se hace más entretenido".

Fernanda Soto, estudiante del Colegio La República, Rancagua.

"Estoy dictando el curso ¿Podemos vivir juntos?: construyendo espacios de diálogo intercultural. Participar en esta Academia de Verano ha sido súper gratificante, porque no había tenido la experiencia hasta ahora en mi carrera profesional de interactuar con estudiantes de enseñanza media que están en ese proceso de decidir qué quieren estudiar y dónde y creo que es una excelente oportunidad para abrir las puertas de nuestra universidad y que puedan conocer a los docentes y ver lo que tenemos para ofrecer. Lo he pasado muy bien enseñándole a los estudiantes, interactuando con ellos, discutiendo temas tan importantes como lo que es la inmigración, la raza, la clase social. Ha sido una experiencia muy buena para mí, creo que me gustaría repetirla a futuro".

Mg. Katherine Keim, profesora adjunta programa de Pedagogía en Inglés UOH./

