San Fernando conmemoró al roto chileno con una ceremonia llena de tradiciones

Como cada año, y rescatando lo más propio de nuestras tradiciones, la Municipalidad de San Fernando, a través de su Casa de la Cultura, conmemoró el domingo 20 de enero el Día del Roto Chileno, en una ceremonia que contó con la participación del Regimiento N°19 Colchagua, grupos folclóricos y una gran cantidad de asistentes que llegaron hasta el frontis del Museo Casa Lircunlauta.

En la actividad, que contó además con la presencia de la concejal Marta Cádiz, y que fue amenizada por el conjunto local "Pregoneros de Chile"; se reconoció como Roto Chileno 2019 a Ramón Albornoz Mella, quien con sus quehaceres diarios, aporta identidad y encarna a cabalidad el espíritu sanfernandino. Asimismo, se distinguió al Comandante del Regimiento N°19 Colchagua, Teniente Coronel Álvaro Salazar, por su aporte a la actividad.

"Este 2019 nos tocó conmemorar los 180 años de la Batalla de Yungay, donde se hizo presente el ejército de Colchagua, por lo que es una fecha muy simbólica para todos los sanfernandinos. La ceremonia estuvo cargada de emotividad, donde se destacó el Roto Chileno del 2019. Estamos muy contentos con la convocatoria, felicitar a la Casa de la Cultura, al municipio y al Concejo Municipal por esta gran actividad", aseguró el Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Franco Hormazábal.

Por otro lado, el Comandante del Regimiento N°19 Colchagua, Teniente Coronel Álvaro Salazar, manifestó que "Para nosotros es realmente emocionante poder ser parte de esta conmemoración de los 180 años de la Batalla de Yungay, en la que participó el Batallón de Voluntarios de Colchagua con 481 hombres de esta tierra, que fueron a defender su Patria al lejano Perú. Estamos muy emocionados, quisimos darle el marco que se merece esta celebración, con un espléndido desfile".

En tanto, el Roto Chileno 2019, Ramón Albornoz Mella, expresó que "Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me brindó la Municipalidad de San Fernando. Contento de haber sido parte de esta celebración, en la que pude asistir con mis hijas y mi nieta. Cuando me contactaron yo no sabía para qué era, pensé que me estaban invitando para ir a trabajar a algún rodeo, hasta que después me enteré que era para lo del Roto Chileno, algo que no lo podía creer".

La jornada finalizó con un desfile encabezado por el Regimiento N°19 Colchagua, donde pasaron revista al compás del Himno de Yungay, acto que llenó aún más de patriotismo esta solemne actividad que rescata nuestras raíces e idiosincrasia./

