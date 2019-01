Cambio de mando en la Prefectura de Carabineros Colchagua

El acto se llevó a efecto en el frontis de la repartición policial y fue encabezado por el coronel Juan Baeza Gaete, que lo hizo en representación del jefe de la Sexta Zona de Carabineros. A la ceremonia asistieron los alcaldes de San Fernando Luis Berwart y de Placilla Tulio Contreras, el gobernador de Colchagua, Yamil Ethit Romero, el presidente de la Cámara de Comercio de San Fernando, Rafael Arana Cornejo, representantes de la PDI y ejército, consejeros regionales, concejales, dirigentes de juntas de vecinos e invitados especiales.

En entrevista con Diario Sexta Región, el nuevo Prefecto de Colchagua dijo que su misión será continuar en la senda de su antecesor en el sentido de cada día estar más cerca de la comunidad. "Queremos ser un mando abierto y muy cercano con los distintos sectores de la ciudadanía donde el carabinero pueda conversar y dialogar con cada uno de los habitantes, no solamente en las rondas preventivas sino también bajarnos de nuestros carros policiales y hablar sobre las inquietudes de la gente. Tenemos que recuperar los espacios como era antiguamente con el carabinero caminando por las calles enterándose de cada una de las inquietudes y necesidades de la población sin tener miramiento alguno. Esa será mi política de trabajo las puertas de mi oficina estarán abiertas ante cualquier consulta de la ciudadanía".

Por su parte, el ex Prefecto Humberto Urrejola señaló estar muy conforme por la tarea cumplida en los cerca de 8 meses que estuvo al mando de esta repartición en Colchagua y Cardenal Caro. "Me voy con mucha pena, pero tremendamente agradecido de mis carabineros que siempre me apoyaron durante mi gestión. Agradecimientos especiales para las autoridades, dirigentes vecinales, jefes de servicio y en general de toda la comunidad. A contar de ahora deberé enfrentar nuevos desafíos en la región de la Araucanía donde espero cumplirlos cabalmente"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.