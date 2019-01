Los expertos han declarado que los cambios climáticos en el país se reflejan en la ausencia de precipitaciones o escasez de éstas. También se produce un déficit que va entre un 50 y 70% en las aguas superficiales y subterráneas. El cambio climático ha comenzado a afectar fuertemente al país y a nuestra región. Lo que se pensó en un momento podía ser una sequía estacional y que pronto volverían las condiciones de precipitaciones normales, no ha ocurrido y los especialistas aseguran que esta cantidad de lluvia se mantendrá y por lo mismo el país comenzará a cambiar de norte a sur.

Cuidar el agua es tarea de todos, ya que el uso de agua se distribuye en distintas actividades productivas en las cuales todos estamos involucrados: autoridades, empresarios, trabajadores y todas las familias. Ante esta realidad el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) han lanzado la importante campaña "Cuidemos el Agua", de manera de hacer un llamado de conciencia a los niños, jóvenes y adultos de todo el país para que optimicen el uso del recurso hídrico.

En la capital regional de O'Higgins, el Seremi del MOP, Moisés Saravia y el Jefe de la Oficina Regional SISS Patricio Bustos, hicieron entrega a la ciudadanía de relojes de arena que ayudan al desafío de ducharse en 3 minutos, además de dípticos informativos con indicaciones a la población para disminuir el consumo y al mismo tiempo enseña a ahorrar en sus boletas mensuales del agua potable.

"La idea es que se tome conciencia y para ello nuestro foco está puesto en la disminución de los tiempos que se destinan a la ducha, uno de los mayores consumos a nivel domiciliario. En un hogar promedio (de cuatro personas), se estima que el consumo del baño representa cerca del 60% del gasto doméstico de agua y, de ese consumo, la ducha ocupa una proporción del 70%. Cuando en la casa se deja una llave abierta, gasta 12 litros de agua por minuto y la solución es muy sencilla, si nadie la usa ciérrela", indicó el Seremi.

Por su parte, Patricio Bustos dijo: "Hemos querido además dar algunos concejos para no desperdiciar el agua, tal como aprender a leer el medidor, no tirar el agua si se puede dar otro uso, no dejar la llave del agua abierta, en el regado del jardín, en fin. Una serie de ideas que permitan disminuir de 150 litros por persona al día a tan sólo 100 litros".

Es de esta forma como se debe tomar atención y evaluar de qué manera se utiliza el agua, para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo la economía del hogar.

ALGUNOS TIPS PARA AHORRO DE AGUA.

* Aprende a leer tu medidor de agua y anota la cantidad que se usa semanalmente en tu casa. De esta manera podrás medir paso a paso tus ahorros.

* No tires el agua si puede tener otro uso (para regar las plantas, para limpieza, etc.).

* No dejes la llave del agua abierta.

* Toma una ducha rápida y cierra el agua mientras te enjabonas. Ahorrarás 150 litros cada vez.

* Sólo necesitas un vaso para lavarte los dientes: con la mitad del agua te enjuagas y con el resto limpias el cepillo.

* Si vas a lavar el auto, hazlo con cera o al menos con un balde. Lavarlo con manguera desperdicia 400 litros de agua.

* Si riegas el jardín, hazlo en las horas de menor calor y ¡no lo inundes!

También se hace un llamado para el cuidado de grifos, labor que le corresponde a toda la comunidad, ya que en esta época es común que se abran para fines recreacionales y no para salvaguardar vidas con el trabajo de bomberos. El compromiso de la ciudadanía es a informar de algún problema llamando al 800381800 o ingresando a la página www.siss.cl./

