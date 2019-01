Amaral Francisca fue la primera sanfernandina en nacer en 2019

Siendo las 00:46 hrs. del 01 de enero del presente año, llegó a este mundo la pequeña Amaral Francisca, la primera sanfernandina que nació en Hospital San Juan de Dios. Pesó 3.200 gramos y midió 51 centímetros, una "bebé" en muy buenas condiciones tal como señaló su madre Angélica Saravia Ñancuan.

Justamente su progenitora relató los momentos previos al parto (cesárea) que fue realizado con éxito en el centro asistencial: "Llegué al hospital ya que estaba esperando dilatar, y dado un problema que tuve, el equipo de trabajo determinó que fuera una cesárea de emergencia; por suerte había un gran equipo, no me di cuenta cuando estaba en pabellón y Amaral nació".

Respecto a cómo fue la sensación de ver a su hija por primera vez, sostuvo que "Primero estuve bien asustada porque no la alcancé a ver cuando nació, y luego mi pareja me la pasó y se me 'paró el mundo', como dicen fue 'un amor a primera vista'. Es mi primera hija". Cabe mencionar que Angélica es oriunda de Temuco, y por residencia de su pareja vive en San Fernando.

Ya con su bebé en brazos, esa misma madrugada se enteró a través de la red social del Hospital San Fernando, Amaral había sido la primera sanfernandina en nacer en 2019: "me dijeron que había sido así, nunca lo pensé y es algo genial".

Finalmente, quiso agradecer la labor de todos quienes apoyaron en el nacimiento de su hija, tanto de las unidades de Pre-parto, Neonatología y Maternidad: "Tal como dije anteriormente, tuve la suerte de que había un gran equipo de trabajo, porque quizás si hubiese estado en otro lugar, no hubiese sido tan rápido, porque yo señalé las molestias que tenía y en minutos ya estaba en pabellón... agradezco el apoyo que me entregaron tanto de las matronas, como las técnicos en enfermería y de los profesionales médicos".

"En ese sentido, la red de trabajo funcionó acorde a los protocolos establecidos, ya que la paciente ingresó el 31 de diciembre con trabajo de parto con fase activa, evolucionando su control hasta que se pesquisó una patología, donde se concluye realizar la cesárea de urgencia la cual se realiza satisfactoriamente a las 00:46 hrs. del 01 de enero. La Dra. Analís Moreira (ginecobstetra) fue la médico de turno, apoyada por el equipo de matronas de maternidad y netonatología, anestesiólogo de pabellón y técnicos en enfermería tanto de maternidad como de pabellón. Como Hospital San Fernando, nos sentimos orgullosos por la gran labor brindada por nuestras técnicos, matronas y médicos, y felicitamos a la madre por el nacimiento de su hermosa bebé", manifestó la directora del hospital, María José De Witt./

