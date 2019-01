Una hermosa y sana niña es la primer bebé nacida en 2019 en Hospital Regional

Cuando la mayoría de las personas aún no terminaba de repartir abrazos de año nuevo, pasadas las 00:30 hrs. de este 01 de enero, Maite Ignacia llegó al mundo pesando 3.330 grs. y midiendo 49 cm, convirtiéndose en la primera hija de Francisca Núñez y en el primer nacimiento de 2019 en el Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins.

Desde la población Diego Portales de Rancagua llegó el pasado 31 de diciembre hasta el Hospital Regional esta joven embarazada de 20 años de edad, quien durante la mañana de aquel día visitó el establecimiento de salud para un control dental, volvió a su casa con lo que describió con un "dolor en la cola", sin saber que se trataba de los primeros síntomas que indicaban la inminencia de un parto.

A las 15:00 ya era ingresada a hospitalización con 4 cm de dilatación y el corazón lleno de esperanza por conocer a su hija: "Creí que los dolores eran por el peso de la guata, pero no, estaba con dolores de parto, ahí me dejaron", expresó Francisca, quien confiesa además que "fue súper doloroso, pero al fin la tengo aquí en mis brazos, lo que hace olvidar cualquier tipo de dolor".

Durante la tarde todo, el personal de salud estaba expectante por la hora del nacimiento, la joven madre confidenció que le decían "no, no va a pasar de hoy", sin embargo la bebé no conoció este mundo hasta pasadas las 00:30 hrs. del 01 de enero, convirtiéndose en el primer nacimiento de 2019 en el principal hospital de O'Higgins.

La pequeña Maite Ignacia nació con 39 semanas de gestación, y si bien tenía fecha para el próximo 8 de enero, la impaciente niña quiso entregar el más maravilloso de los regalos a su familia, dándoles el mejor de los abrazos de año nuevo.

La Matrona jefa del servicio, Gertrudis Carreño, manifestó que "Fue un parto sin complicaciones, tanto la madre como la bebé se encuentran bien, iniciando el proceso de apego y amamantamiento, en dos días se van ambas de alta".

Sin duda que Francisca y Maite inician este 2019 con el mejor pie, enfrentando el futuro junto a su familia con una renovada esperanza en esta vida./

