Realizan encuentro de Auditores de la red del Servicio de Salud O'Higgins

La administración del Estado está basada en los principios de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia, Coordinación, Control, Probidad y Transparencia, entre otros, y su aplicación o supervigilancia está a cargo, en cada servicio público, de los departamentos de auditoría, función de gran valor para la mantención y fortalecimiento de la fe pública.

En el Servicio de Salud O'Higgins trabajan 23 funcionarios en las distintas unidades de auditoría de la red, de los cuales 7 son de carácter clínico y 16 administrativos. La exigencia en los procesos que llevan adelante demanda una permanente coordinación entre sí y en virtud de aquello se desarrolló un importante encuentro de auditores de la red asistencial de O'Higgins.

La convocatoria al encuentro contó con la exposición de la Contralora Regional, Paola Reyes, quien se refirió al "Rol y Dependencias de los Departamentos de Auditoría". Por su parte, el Auditor Nacional del Ministerio de Salud, Enrique Parra, expuso sobre la "Relación MINSAL y Servicios de Salud", profundizando en el Plan Estratégico 2019-2022.

Para la jefa (s) del Departamento de Auditoría del Servicio de Salud O'Higgins, E.U. Lucía Refusta Badilla, el encuentro es de gran relevancia, puesto que "Estamos permanentemente interactuando con otras entidades, uno de los objetivos es que logremos conectar mejor nuestro trabajo y verlo como una oportunidad y una medida de mejora más que una sensación de persecución que puede hacer auditoría, ese no es el sentido, nuestro objetivo es agregar valor y siempre estar mirando los procesos, no vamos hacia las personas, vamos hacia la mejora de los procesos".

El encuentro contó además con la presencia del director (s) del servicio, Fabio López Aguilera, quien en la apertura de la jornada confidenció que "Cuando la señora Lucía me manifestó la idea de realizar esta jornada, el apoyo fue inmediato, brindamos todo el respaldo para que tuviera éxito", agregando luego que "Me quiero detener en dos aspectos que son fundamentales, en la importancia de la probidad en el ejercicio de nuestras funciones, como funcionarios públicos, pero más allá de eso, tenemos una complejidad en nuestro servicio que es que trabajamos con vidas humanas, de ahí la importancia que tienen las unidades de auditoría de nuestros establecimientos porque no sólo se vigilan procesos administrativos, sino que también los procesos clínicos que se dan diariamente". Respecto a la importancia del control en los procesos y el trabajo futuro de las unidades de auditoría, López realizó un llamado a "No ver a los auditores como enemigos, todo lo contrario, tenemos que ver su labor como una oportunidad de mejora para ir trabajando en aquellos procesos en los que nos encontramos más débiles, que sin duda los hay, pero debemos ir cerrando esas brechas para que a todos nos vaya bien y entregar un mejor servicio en oportunidad y calidad a nuestros usuarios".

Cabe destacar que la jornada de trabajo contempló un taller, donde se trataron temas relacionados con las metodologías de gestión de riesgo asistencial y administrativo, además de realizar un estudio del Manual de Organización de Auditoría y Código de Ética del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins./

