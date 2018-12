Gobierno entrega la primera ayuda a pequeños agricultores afectados por intensa granizada

Antes de 24 horas de ocurrida la intensa granizada que afectó a miles de pequeños agricultores de O'Higgins, el pasado 12 de noviembre, el Intendente Juan Manuel Masferrer ya se encontraba en terreno interiorizándose de la situación e iniciando de forma inmediata el trabajo para ir en ayuda de los agricultores afectados. De igual manera, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó a la región para, junto al Intendente Masferrer, visitar y reunirse con los pequeños agricultores afectados, liderando ambos así el despliegue del Gobierno en las zonas afectadas.

Así, a menos de 45 días, el Gobierno con el Intendente Juan Manuel Masferrer liderando, hizo entrega este miércoles de un apoyo económico a más de un centenar de pequeños agricultores que fueron afectados por el evento meteorológico. Esta primera ayuda económica que entrega el Gobierno benefició a pequeños productores de las comunas de Codegua, Graneros, Machalí, Mostazal, Rancagua y Requínoa.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que "Teníamos un compromiso con la gente tras los granizos de noviembre, donde a las pocas horas estuvimos en terreno mandatados por el Presidente Piñera, en menos de un mes establecimos las medidas, y ahora en menos de 45 días estamos haciendo entrega de los primeros 200 millones que van en beneficio de todos los pequeños productores, que son usuarios de Indap", afirmó el Intendente de O'Higgins.

"Estamos muy contentos -agregó Masferrer- porque hemos podido llegar con una ayuda cuando más lo necesitaban. Esto no es un regalo, esto tiene que ver con un reconocimiento a un trabajo que han realizado por años, de esfuerzo, trabajando la tierra, generando empleo, y por tanto cuando requieren una pequeña ayuda del Estado ante un imprevisto como la granizada, nosotros como Gobierno vamos a estar ahí, y así lo estamos haciendo a menos de 45 días. Lo importante es que hemos podido ayudarlos y que vayan recuperando su producción", indicó el representante del Presidente Piñera en la región de O'Higgins.

Carlos Recondo, director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), declaró que "Tengo que agradecer al Gobierno Regional, y particularmente al Intendente Juan Masferrer y al Seremi (de Agricultura) Joaquín Arriagada, por el trabajo realizado muy coordinadamente, primero para realizar el catastro, identificar a los agricultores, y luego saber y determinar cuántos eran los recursos que íbamos a poner disponer para ayudar a los agricultores. Valoro mucho el aporte del Gobierno Regional, esta es la forma en que tenemos que trabajar para atender mucho mejor y más rápido a los beneficiarios", indicó.

"AYUDA MUY IMPORTANTE"

Ciento doce fue el total de pequeños agricultores, de seis comunas de la Provincia de Cachapoal, que recibieron apoyo en esta primera entrega de recursos que realiza el Gobierno a los productores afectados por la intensa granizada del pasado 12 de noviembre.

Margarita González, de la comuna de Codegua, fue una de las beneficiadas que recibió un apoyo económico. Para ella, junto con estar muy feliz, la ayuda recibida es muy importante: "Porque recibimos una plata que no esperábamos tenerla. Con la granizada se me cayeron todos los duraznos y guindas, y mis hortalizas murieron todas, y esta plata me va a servir para comprar fruta para hacer mis mermeladas y mis conservas. Es una ayuda muy importante para mí porque yo vivo de los ingresos que me origina la venta de mis productos", comentó la agradecida beneficiaria.

Luis Castro, también de la comuna de Codegua, dijo estar: "Muy feliz por el aporte que nos han entregado, porque no esperábamos esto (...) en verdad no esperábamos que nos iban a ayudar tan pronto. Estos recursos nos vienen súper bien porque hay que reponer los árboles, que quedaron muy dañados. Es una gran ayuda la que nos han entregado, muy buen aporte", finalizó.

Adicionalmente, a estos recursos, el Gobierno Regional tiene comprometida la entrega de 300 millones de pesos, adicionales a los entregados el miércoles y que serán financiados a través del Programa IPRO de Corfo, cuya entrega debiera realizarse el mes de enero.

En la ceremonia de entrega de recursos participaron además el Senador Alejandro García-Huidobro, el diputado Diego Schalper, el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada; los consejeros regionales Monserrat Gallardo y Felipe García-Huidobro; y los alcaldes de Codegua y Graneros, Ana María Silva y Claudio Segovia, respectivamente. A ellos le acompañaron los concejales Juan Carrasco, de Codegua, y Jorge Martínez, de Graneros./

