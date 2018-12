UOH distingue a estudiantes que alcanzaron puntajes nacionales y regionales en la PSU

La actividad fue encabezada por el Rector de la UOH, Rafael Correa; el Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer; el Vicerrector Académico, Marcello Visconti; el Vicerrector de Gestión Institucional, Javier Pino; el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís; el seremi de Educación, Leonardo Fuentes, además de padres y profesores de los estudiantes destacados.

Según los datos entregados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a nivel nacional, hubo 211 puntajes nacionales, de los cuales, doce correspondieron a alumnos y alumnas de la región. Asimismo, fueron cuatro jóvenes alcanzaron los mejores puntajes regionales y siete fueron destacados por "Mérito Académico".

Para el Rector Rafael Correa, recibir por tercera vez la ceremonia de premiación de los puntajes nacionales, regionales y de Mérito Académico: "Es de un orgullo gigante el recibir a estos alumnos y alumnas que destacaron en la reciente PSU. Tenemos el placer de decir que este año doblamos la cantidad de puntajes nacionales que tuvimos el año pasado, por lo que sentimos un privilegio muy grande por la educación que se imparte en nuestra región".

Por su parte, Juan Masferrer, Intendente Regional, felicitó a los estudiantes, ya que "Hay un logro importante no solo en la propia prueba, sino de muchos años de estudios, preparación y sacrificio con un apoyo importante de la familia. Siempre es clave el apoyo de la familia. Ahora, sólo queda disfrutar una de las mejores etapas de la vida, como es la universitaria".

En tanto, para la alumna del Colegio Inglés Saint John, Carolina Vera, puntaje nacional en Matemáticas, destacó que "Este reconocimiento va por todo el esfuerzo y perseverancia en la materia. De cierta forma, me esperaba sacar un alto puntaje, pero no nacional. Creo que el camino para alcanzar el éxito es realizar ejercicios y, si me equivocaba, revisarlos y hacerlos nuevamente".

En tanto, el estudiante del Colegio La Cruz y puntaje regional en Lenguaje, Matías Droguett, señaló que "Cuando me llamaron, no podía creer que me estaban llamando desde la Universidad de O'Higgins informándome que era puntaje regional. Ha sido una experiencia súper bonita, ya que todo ha sido recompensado por el esfuerzo personal y de toda mi familia".

Por su parte, Catalina Poblete, del Colegio Coya, premiada con el reconocimiento al Mérito Académico, indicó que "No creía que había obtenido este premio que valora el esfuerzo que se hizo desde primero medio junto al promedio de la prueba. Me parece genial que se entreguen estos galardones por todo lo que involucra".

Finalmente, el alumno del Liceo Comercial Diego Portales, Carlos Pino, que también obtuvo el premio al "Mérito Académico", manifestó que "La felicidad es inmensa porque todo el esfuerzo que puse en estos cuatro años está rindiendo. Puedo elegir la universidad y no la universidad a mí, lo que me da una satisfacción tremenda".

LOS PREMIADOS

De los 12 puntajes nacionales, fueron once estudiantes que lo hicieron en la prueba de Matemáticas. Paula de la Fuente, Carolina Vera y Benjamín Gallardo, del Colegio Inglés Saint John; Vicente Cerda, Martín Illanes y Daniel Etcheverry, del Instituto Inglés; Sebastián Ferra, José Orueta Scholz y Tomás González del Instituto O'Higgins; Benjamín Goecke del Colegio La Cruz y Sebastián Guzmán del Colegio San Alberto.

En tanto, en la prueba de Ciencias, Sebastián Ferriere del Instituto de Educación de Adultos San Andrés obtuvo puntaje nacional.

Por su parte, de los mejores puntajes regionales, destacaron Matías Droguett estudiante del Colegio La Cruz, quien obtuvo 808 puntos en la prueba de Lenguaje y Comunicación. José Pablo Cárdenas, del Liceo Óscar Castro, sacó 839 puntos en la prueba de Historia. El alumno del Instituto Inglés, Vicente Cerda consiguió 813 puntos ponderados en Matemáticas y, Sebastián Ferra Sepúlveda, obtuvo 813 puntos en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas.

Finalmente, los y las estudiantes de la región que fueron destacados por "Mérito Académico", sobresalieron Belén Moya, del Colegio Sagrado Corazón; Benjamín Gallardo, del Colegio Inglés Saint John; Daniel Guzmán, alumno del Colegio San Antonio del Baluarte; Catalina Poblete, del Colegio Coya; Martín Illanes, del Instituto Inglés de Rancagua; Diego Díaz, alumno del Liceo Oriente y Carlos Pino, del Liceo Comercial Diego Portales de Rancagua./

