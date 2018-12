Cierre del Hogar de Cristo en San Fernando se concretaría en marzo de 2019

Preocupación sienten los cerca de 30 usuarios del Centro de Encuentro para el Adulto Mayor (Ceam) del Hogar de Cristo en San Fernando. Y es que el lugar que hasta ahora ha sido su casa por años, podría cerrar sus puertas en marzo de 2019.

No es el primer Ceam del Hogar de Cristo que cierra a lo largo de todo Chile, la falta de recursos para financiarlos y la reestructuración que han sufrido como institución, los ha llevado a poner su foco de atención en otros programas.

Desde Hogar de Cristo reconocen la necesidad de mantenerlos, por lo mismo han realizado gestiones con privados y municipios, las que en algunos lugares del país, dieron resultados positivos, como el caso de Quintero, donde la empresa Asmar entregó el aporte económico para que siguieran funcionando, lo mismo hicieron desde la Municipalidad Padre Las Casas, y una familia del sur, que asumió los gastos del Centro diurno de Futrono.

Montserrat Duarte, jefa de Operación Social Territorial del Hogar de Cristo Región O'Higgins, mencionó que "Si nosotros tuviéramos el financiamiento, encantados seguimos funcionando, porque no estamos poniendo en duda que el Ceam de San Fernando es necesario para la comunidad, los mismos usuarios nos explicitan lo que significa para ellos participar con nosotros, desde encontrar compañía y una familia, hasta comer bien y recibir sus cuatro comidas al día"

Respecto de las gestiones que han realizado comentó que "Nosotros hemos hecho prácticamente todas las gestiones para que el Centro siga funcionando, muchos de las Ceam tuvieron fecha de cierre en julio de este año, por lo que hemos replicado un poco de la experiencia de ellos. Lo primero que hicimos aquí fue plantearlo en el municipio, también presentamos un proyecto a Senama, lamentablemente se declaró inadmisible y no pudimos continuar con la postulación. Hemos hecho todo tipo de gestiones con la Seremi de Desarrollo Social, sostuvimos varias reuniones. Pero, si bien todos declaran y reconocen la importancia del Hogar de Cristo en San Fernando, todavía no hemos podido concretar nada en términos de financiamiento y eso es lo que nos tiene alarmados y preocupados, porque de no conseguir financiamiento, nos vamos al cierre".

Los más afectados son los usuarios, Luis Vergara participa hace ya varios años y dijo que "Yo llegué enfermo acá, ahora tengo buena salud, porque nos han dado apoyo, ayuda, alimentación, lamento que cierren el hogar. Nuestro miedo es que no sabemos si nosotros los viejos vamos a quedar botados o vamos a tener apoyo de las autoridades, porque han usado mucho al adulto mayor para conseguir fines políticos, pero a nosotros nos han estafado, por eso estamos en estas condiciones, nos han engañado con las AFP y las jubilaciones tan bajas, compramos gas, pagamos luz, agua y se nos va, por eso estamos aquí y sentimos que ahora nos quiten esto".

Monto anual que se requiere para que funcione el Ceam del Hogar de Cristo en San Fernando es de aproximadamente 60 millones. Actualmente, los usuarios llegan durante la mañana y se van después de tomar once, además participan de los distintos talleres que ejecutan las profesionales y reciben orientación respecto de su salud y atenciones médicas./

