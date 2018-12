Milena Acevedo, Seremi de Gobierno: "Hemos cumplido el mandato del Presidente en ser un gobierno cercano a la gente"

Fondos de Medios, Fondos de Fortalecimiento, trabajo con dirigentes, labor en terreno, difusión de los mensajes presidenciales junto a otras autoridades, gabinete regional cohesionado y unido, son las principales características que prepondera la autoridad en esta corta pero directa entrevista.



PUNTOS A DESTACAR EN SU GESTIÓN

"Estoy muy contenta por el trabajo realizado, si bien es cierto acá tenemos dos fondos, el de Medios de Comunicación, que potencia la identidad regional y el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales, el Presidente Sebastián Piñera, nos señaló cual es el eje de su gobierno para trabajar en O'Higgins; un gabinete cercano, seremis en terreno de cara a la gente, por que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y de esta manera, conociendo la realidad de cada población, de cada villa, podemos darnos cuenta de sus necesidades y enfocar los esfuerzos buscando mejorar la realidad de cada vecino en aspectos como salud, seguridad, conectividad, trabajo, educación, emprendedores, clase media, turismo, capacitaciones, adultos mayores, igualdad de género, migración, protección a los niños, entre muchas más".

La autoridad destacó la importancia del trabajo con los medios de comunicación, como también resaltó el hecho de ser Periodista y haber trabajado en la zona, lo que le entregó un plus con respecto a la cercanía y confianza con cada uno de ellos; "La prensa juega un importante rol en educar e informar a la comunidad, por tanto el vínculo con ellos es trascendental. Con la entrega de los fondos a los medios de comunicación locales hemos potenciado la identidad de la región, a través de la prensa, como nos ha encomendado el presidente Sebastián Piñera, fueron 32 medios favorecidos con un financiamiento regional sobre los 91 millones de pesos. Aprovecho de agradecer la buena voluntad y trabajo del Core, ya que ello nos permitió ser la primara región, a nivel país, en aprobar los proyectos seleccionados para los fondos de medios", enfatizó Milena Acevedo.

Por otro lado, adquiere un especial significado en sus palabras todo lo referente a los dirigentes; "Con los Fondos de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, también hemos hecho un importante trabajo en terreno, junto a los dirigentes y todo tipo de organizaciones, este esfuerzo de ir a cada rincón de la región, difundiendo esta oportunidad que entrega el gobierno para que las organizaciones tengan financiamiento en muchas actividades que ellos requieren, nos llevó a triplicar las postulaciones durante el presente año, lo que me dejó muy contenta y orgullosa, participando 32 de las 33 comunas de la región, hito histórico en la Seremía de gobierno, con proyectos correspondientes a 24 iniciativas de Cachapoal, 12 de Colchagua y 5 de Cardenal Caro con un monto a repartir de $68.775.000 en la región de O'Higgins, todo lo anterior redondeado con la visita del director de la DOS, Álvaro Pillado, con quien realizamos un lanzamiento de un importante convenio de capacitación para dirigentes, en conjunto con Universidad Santo Tomás para el año 2019, que va en post de mejorar el trabajo y el empoderamiento que nos ha pedido el Presidente Sebastián Piñera con relación al trabajo con nuestros Dirigentes Sociales, para que posean todas las herramientas para desarrollarse junto a sus organizaciones. Ellos son el canal directo entre la comunidad y el gobierno, por lo tanto, la firma de convenio para capacitación con Santo Tomas para el 2019, fortalece la labor del Presidente Sebastián Piñera para tener un chile mejor para todos".

RECORRIDO POR LA REGIÓN

Sencilla, directa y simple, entre preguntas y respuestas, responde los innumerables mensajes del teléfono y correos que no paran de llegar, se ríe y me indica que eso lo que hace la diferencia entre una autoridad cercana y otra distante a la gente, el contestar sin importar hora y lugar las consultas de las personas, independientes quienes sean. Retomamos la conversación y me cuenta que ha tenido el privilegio de recorrer casi toda la región; "Estoy muy contenta, ya que a pesar de tener pendientes algunas comunas por recorrer, hemos terminado este año con el 90% de los sectores visitados, y seguimos trabajando con las mismas fuerzas y ganas para llegar a todos las localidades. El próximo año seguiremos trabajando en la misma temática y misma línea que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, en terreno, de puertas abiertas, trabajando de cara a la gente, porque lo que buscamos es un crecimiento económico, parejo para todos y que ningún chileno se quede atrás; todos puedan soñar con un buen empleo, proyecciones de educación de calidad, con la casa propia, con igualdad de género en todo los sentidos, más seguridad, seguir combatiendo la delincuencia, el narcotráfico, que son nuestra mayores aspiraciones y seguir ordenando la casa como lo ha manifestado el Presidente Sebastián Piñera con el tema migratorio. Nuestros esfuerzos y de todo el gabinete regional, liderado por el Intendente Juan Masferrer, están enfocados en temas de conectividad importantes en la región que potenciaría el turismo, como el paso las leñas, mejorar las principales carreteras de la región, lo que tendrá un efecto directo en la calidad y cantidad de cupos laborales, el crecimiento y mejorar la calidad de vida de la gente".

CERCANÍA CON LOS VECINOS

La autoridad indica que es una agradecida de Dios y de las oportunidades que le ha entregado, agradecida por la confianza que le ha otorgado el Presidente Sebastián Piñera, la Ministra Cecilia Pérez y el Subsecretario Emardo Hantelmann; "Estoy muy contenta con lo desarrollado durante este tiempo porque siento el cariño de la gente, se trabaja con afecto y con la certeza que tenemos un lujo de Presidente que está preocupado de atender las necesidades de todos los chilenos, sin colores políticos y eso hace que uno trabaje con más ganas, agradecida del respaldo que he recibido, tanto del gobierno regional, nacional y parlamentarios, ,me llena de orgullo poder estar en terreno con la gente, no solo de Rancagua sino de toda la región, la cercanía, lazo y vinculación que hemos podido lograr, entendiendo que uno como seremi de gobierno y al contar con la División de Organizaciones Sociales en mi cartera (DOS), ha generado esta excelente disposición de los vecinos, no tan solo para llega con los fondos disponibles, sino también tener un trabajo importante que los empodere por medio de capacitaciones en diversas materias. Hemos tenido escuelas de formación para dirigentes sociales, con temáticas de seguridad pública, justicia vecinal, formulación y rendición de proyectos, hemos podido contar con el infobus, entregando el mensaje del Presidente y aportando soluciones a los vecinos de los sectores más apartados, difundiendo los principales ejes del gobierno. Seguimos trabajando con mucha fuerza, con muchas ganas y esperamos que este año 2019 sea de bastante éxito para el gobierno y bastante fructífero para todos los habitantes de la región y el país. El Intendente de O'Higgins, Juan Masferrer en su cuenta pública lo señaló, que existe un sello importante que tiene relación con fomentar áreas como el turismo, los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios de la región. Hemos trabajado con Sercotec, el seremi de Economía, Fosis, con agricultura, para ir en ayuda de los más vulnerables, pera seguir en la senda del desarrollo, este año hemos crecido al 8,5%, cifras que no se veían en años anteriores ya que el país no avanzaba, es más, las cifras eran negativas, por lo tanto, estamos muy contentos, porque seguimos proyectándonos como gobierno en generar más y mejores empleos, con trabajos asalariados, formales, que cumplen las expectativas de las personas, que buscan mayores y mejores oportunidades, mejorando la calidad de vida de todos los chilenos como lo mandata e impulsa el Presidente Sebastián Piñera", enfatizó la seremi de gobierno./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.