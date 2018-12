Investigan supuestas irregularidades en Cuerpo de Bomberos de San Fernando

La denuncia en la fiscalía local es en contra del ex director de la Primera Compañía de bomberos de San Fernando, Álvaro Lisboa Roa y todos los que resulten responsables, situación que ha provocado revuelo en lo caballeros del fuego.

La auditoría solicitada por el directorio del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, que presidía el ex superintendente, Darmo Contreras, a la Junta Nacional de Bomberos, también habría provocado la salida anticipada del súper intendente tras existir problemas administrativos en su gestión.

Diario Sexta Región conversó con el actual superintendente, Víctor Borquez, quien señaló que "Todo comienza en el informe que redactó la Junta Nacional de Bomberos de Chile a raíz de la auditoría solicitada por nosotros que se hiciera a la Primera Compañía, ya que faltaba documentación contable del año 2017 y que tenemos que rendir al Ministerio del Interior, por la cual teníamos retenidos algunos dineros, es por esto que se presentó esta denuncia ante fiscalía".

Agregó también el actual superintendente que "La rendición faltante tiene que acreditar alrededor de 22 millones de pesos, es por esto que el consejo de disciplina de la Primera Compañía de Bomberos determina la sanción disciplinaria según reglamento que es la expulsión del director de ese entonces, Álvaro Lisboa".

Sobre la expulsión también del ex superintendente Darmo Contreras, la autoridad bomberil acotó que "La auditoría encontró faltas administrativas en el Cuerpo de Bomberos de San Fernando, bajo su administración, situación que el consejo de disciplina del cuerpo determinó también su expulsión, luego de ser citado y escuchado sus descargos".

Diremos que el consejo del cuerpo de bomberos está integrado, por reglamento, por los directores de las compañías y el actual superintendente, que en su momento era vice superintendente.

Sobre los pasos a seguir del Cuerpo de Bomberos de San Fernando ante esta situación señaló que "El Cuerpo de Bomberos tiene que seguir trabajando a portas de cumplir 120 años en beneficio de la comunidad, demostrando nuestro profesionalismo, dejando todo en manos de la justicia para que se esclarezcan los hechos".

Finalizó expresando el actual superintendente de bomberos Víctor Borquez que "Los voluntarios tiene que seguir trabajando en beneficio de la comunidad e institución, y este percance que está pasando no irá en desmedro de su labor, se vienen proyectos para el cuerpo y que la comunidad sepa que todo está en manos de la justicia, además esto marcará un antes y después en el Cuerpo de Bomberos de San Fernando, saliendo fortalecidos luego de estos hechos".

El Diario Sexta Región quiso conversar también con el ex director de la Primera Compañía de Bomberos, Álvaro Lisboa Roa, quien señaló que por el momento no emitiría ninguna declaración ya que él no ha sido notificado de esta denuncia por parte de la fiscalía.

Por su parte, el ex superintendente Darmo Contreras, tampoco quiso referirse en forma oficial por esta situación, ya que esperaba tener más antecedentes del caso./

(ROLANDO VILLEGAS BRAVO)

