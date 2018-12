Adultos de Colchagua realizaron plan de alfabetización

La certificación se realizó en las dependencias del Liceo Heriberto Soto Soto, y contó también con la presencia de la concejala, Marta Cádiz, Omar Benavidez, Alejandro Fabres y Ernesto Márquez, inspectores generales del establecimiento entre otras autoridades del programa Contigo Aprendo.

Para la autoridad provincial esta oportunidad de estudios para los adultos, entre ellos también adultos mayores, es un importante paso y definitivo en sus vidas, donde 100 de ellos de Colchagua lograron terminar esta etapa de estudio.

Dijo también que "Este trabajo desarrollado a lo largo de 2018 es un eje fundamental, al que se debe sumar el esfuerzo de los adultos que se esforzaron por sacar su primer ciclo de enseñanza básica".

Finalizó expresando el director provincial de educación que "Uno de los ejes principales del gobierno del presidente Piñera es que la educación se cumpla como un derecho universal, nada es imposible todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación, ya que no hay edad para estudiar, no hay formas que no se puedan lograr, y lo que han logrados es muy importante para los alumnos de estos niveles como también, para sus familias"./

