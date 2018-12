Programa de habitabilidad benefició a cuatro familias de San Fernando

El pasado martes, en la Casa Fundacional Museo Lircunlauta, y con la presencia del alcalde Luis Berwart y la concejal Marta Cádiz, se realizó la Ceremonia de Cierre del Programa de Habitabilidad, el que benefició en su versión 2017, a dos familias de Puente Negro, una de Angostura y otra del sector de los Baños de Roma.

La iniciativa, que es ejecutada a nivel local por el equipo municipal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), de la Municipalidad de San Fernando, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y personas, a partir de un servicio integral, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro.

La encargada a nivel comunal del Programa Habitabilidad, Mariosva Hidalgo, expresó que "Hoy cerramos la Versión 2017, con cuatro familias beneficiadas con implementación para sus viviendas, remodelación, construcción de baños, pinturas, cierres de piezas, cambios en las conexiones eléctricas, entre otras acciones que buscan mejorar su calidad de vida".

Quien también asistió a la ceremonia, fue el encargado regional de asistencia técnica del Programa de Habitabilidad y Autoconsumo de FOSIS, Ricardo Canales, quien aseguró que "Estamos enfocados en ayudar en un 100% a las familias más vulnerables de la región. Lo que buscamos en contribuir al bienestar social, con soluciones habitacionales integrales".

En tanto, Bárbara Bravo, usuaria beneficiada de la localidad de Angostura, sostuvo que "He recibido bastante ayuda con este programa. Me construyeron unas piezas para mis hijos, me regalaron camarotes e instalaron puertas, lo que mejoró mi vivienda. Estoy muy contenta, por lo que solo me queda dar las gracias"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.