Sernatur O'Higgins finaliza con éxito Programas Sociales

"Para el Gobierno del Presidente Piñera, el turismo es una actividad sumamente importante, al tratarse de una industria global, inclusiva y sustentable. Con los programas sociales de Sernatur, estamos contribuyendo sin duda con políticas que posibilitan la inclusión de personas más desfavorecidas para que disfrute del turismo, potenciando, además, el desarrollo de la industria turística regional, convirtiendo al turismo en una fuente generadora de empleos directos e indirectos en distintas comunas de la región, contribuyendo también a disminuir la estacionalidad, a aumentar la ocupabilidad hotelera y el gasto turístico regional, manifestó Jorge Espinoza Bustos, director regional de Sernatur.

En el caso del Programa Vacaciones Tercera Edad, éste, tiene como finalidad promover el turismo interno y facilitar el acceso de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, a los beneficios físicos, sociales y psicológicos del turismo, mediante paquetes turísticos especialmente diseñados para este segmento que consta de tres modalidades de viaje.

Al programa anterior, en lo que compete a la modalidad social, se benefician adultos mayores y familias del 80% y 60% más vulnerable de la región, siendo beneficiadas 2.921 personas, inyectando a la región más de 210.000.000 millones.

Por otro lado, el Programa Turismo familiar, subsidia más de un 95% del valor de los paquetes turísticos en la modalidad todo incluido, es decir, transporte, alojamiento, alimentación, excursiones, actividades recreativas y seguro de asistencia en viaje. Fueron 600 pasajeros, traducidos en 80 familias, quienes vacacionaron en los destinos de Las Cabras y Licantén -Maule, entre los meses de julio- octubre, dejando a la región un aporte de 60.088.179 millones.

Un dato importante que dejó la última temporada es que, de todas las familias participantes, un 90% tenía a mujeres como jefas de hogar liderando las postulaciones.

Finalmente, el programa Gira de Estudios, en el actual período introdujo a la región, 128.356.700 millones, favoreciendo a sus beneficiarios, que adquieran experiencias en los aspectos económicos, sociales y culturales de la región que visitan, permitido en lo que finaliza del año que alrededor de 1118 alumnos locales visitaran los destinos: Viña del Mar, Los Ángeles y Cabreros, entre agosto y noviembre. O'Higgins como destino recibió en Pichilemu alumnos provenientes de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Este programa, también brinda la posibilidad de realizar viajes especiales que se ejecutan en convenio con Senadis, los cuales iniciaron como una experiencia piloto, posicionándose a la fecha con exitosos resultados.

En cuanto a esta experiencia, Yessenia Urrutia, presidenta del Centro de Padres, del Colegio Hermano Fernando de la Fuente, de San Fernando, destacó: "Es primera vez que salimos con Sernatur, siendo para nosotros una iniciativa nueva, pudimos conocer a nuestros chiquillos de una mejor manera, disfrutar de hoteles muy buenos, con comida rica, en fin, muy seguro el viaje. No hay manera de que los niños se aburran. Quiero recalcar que está todo incluido, y las personas no necesitan ni siquiera llevar dinero para comprar algo extra, sin duda fue una experiencia extraordinaria. Yo lo recomiendo 100%, porque no se van a arrepentir".

Para la ejecución de estos tres programas el período 2019-2020, el gobierno a través de subsidios inyectará a la región al alrededor de 500 millones de pesos, lo que permitirá que más personas de O'Higgins sigan disfrutando los beneficios del turismo./

