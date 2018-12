Diputada Sepúlveda (FREVS) propone reforma constitucional para "Fonasa" de pensiones

Asimismo, la parlamentaria adelantó que no será una tramitación fácil del proyecto, pues "nuevamente el gobierno se equivocó en el diagnóstico, no cuentan con mayoría en la Cámara ni con las ideas para reformar el sistema de pensiones".

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, propuso hoy relevar una reforma constitucional, presentada por ella hace unos años, para que puedan coexistir un sistema privado de pensiones como hoy son las AFP, y "Uno público, como un Fonasa de las pensiones".

Al respecto, la parlamentaria explicó que "El sistema de AFP es un sistema fracasado en Chile y lo que vamos a proponer, y ya lo hicimos hace unos años a través de una reformar constitucional, es que como existe un Fonasa que es público y una Isapre que es privada, también pensamos que debe coexistir y que la gente pueda elegir entre un sistema público y un sistema privado".

Lo anterior, tras la presentación oficial en la Comisión de Trabajo, por parte de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg del nuevo proyecto que modifica las pensiones del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual.

Asimismo, la diputada señaló que "Nuevamente, el Gobierno se equivocó en el diagnóstico, porque no asume que el sistema de AFP en el país está francamente fracasado, ni tampoco asume la realidad de lo que está pasando". Y por tanto, adelantó que no será una tramitación fácil en la Cámara de Diputados: "Al contrario va a ser una tramitación tremendamente compleja, primero porque el gobierno no tiene mayoría en el parlamento, pero tampoco tiene las ideas para poder reformar el sistema de pensiones", concluyó./

