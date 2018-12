Destacado fotógrafo dictará charla en San Fernando

¿Cómo se inició en la fotografía?

Desde muy joven comencé a salir a la cordillera, debo haber tenido unos 12 años, primero fue a la Cordillera de la Costa en San Fernando, ciudad donde nací y crecí, muy pronto vinieron las salidas a la gran Cordillera de Los Andes y ya en esas salidas me interesé por fotografiar lo que veía. Logré tener una cámara muy sencilla, con rollo obviamente, hablo por allá del año 1975 más o menos... cada vez que podía fotografiaba y generalmente no quedaba contento con los resultados.

No es hasta el año 2011, donde creo ya comienza mi desarrollo más formal, creo que el acceso a información en la era digital me ayudó mucho, los foros, redes sociales; comencé a estudiar harto, leer mucho, manteniendo siempre una mente lo más abierta posible a las críticas, surgieron los maestros, los "profes", siempre estudiando e intentando perfeccionarme.



¿Qué áreas de la fotografía te motivan?

Principalmente, el paisaje y en particular el paisaje de montaña. Prácticamente, 40 años de mi vida los he pasado en contacto directo con la cordillera siempre alentado por mi padre en el contacto con la naturaleza. La vida al aire libre me llena el alma y a pesar de mi educación formal como Ingeniero, nada me apasiona más que respirar aire fresco.

Hace algún tiempo escribí algunas palabras que me identifican mucho: "Fotografiar un paisaje no es sólo fotografiar su belleza, fotografiar un paisaje es mostrar mi belleza interior, es proyectar lo que soy o quiero transmitir a través de la geografía que me maravilla...".

¿Algún consejo para nuestros lectores que les ayude a perfeccionarse?

Creo que trabajar duro y estudiar mucho. La disciplina es fundamental y aquí quiero detenerme para agradecer a quienes me ayudaron mucho durante mi adolescencia y cuyas enseñanzas aportaron en gran medida a forjar mi carácter exigente de querer hacer las cosas bien y en forma apasionada. Me refiero a Olimpia San Fernando, una generación notable de personas con una pasión infinita por lo que hacían y entregaban, sus enseñanzas marcaron mi carácter y gracias a todo lo que aprendí de ellos pude tener un espejo y una guía de cómo quería seguir haciendo las cosas que me apasionaban. Tendría que nombrar a muchas personas, pero voy a mencionar a dos en particular, primero mi profe, el gran Manuel Meneses, quien seguramente no se imagina todo lo que influyó en mi vida, su ejemplo y enseñanzas me acompañan hasta el día de hoy. Y también al que después fue mi profe de basquetbol, Christian Villena, quien también me transmitió la pasión verdadera, el sacrificio, dedicación y entrega./

