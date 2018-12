Hoy, el proyecto "Cineduka: Cine e Interculturalidad en el Aula de Enseñanza Básica", financiado por el fondo al Fomento al Arte en la Educación (FAE) 2018, del Departamento de Educación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es una realidad, buscando desarrollar e implementar competencias interculturales en el aula, a través del conocimiento y uso de estrategias educativas basadas en el uso del cine con niños y niñas de séptimo año básico en las comunas de Machalí, Coltauco, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo y Rancagua.

Para debatir sobre los avances teóricos de interculturalidad y exponer sobre la experiencia del proyecto "Cineduka" en la Escuela Artística Santa Teresa de Machalí, el ICEd, en conjunto con la Dirección Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, organizó el "Primer Seminario de Arte, Cine e Interculturalidad" en el Campus Rancagua.

En la ocasión, el académico y director de "Cineduka", Dr. José Mela, junto al director de la Escuela Artística Santa Teresa de Machalí, Rodrigo Bravo se refirieron a la experiencia del proyecto en su primer año, con la reproducción de los cortometrajes realizados por los propios alumnos.

Además, se contó con la ponencia de la investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Andrea Riedemann, quien se refirió a las propuestas y los desafíos de una interculturalidad crítica en el contexto educativo chileno; además, la licenciada en Educación y Profesora de Artes Visuales, Leonora Beniscelli, reflexionó sobre las pedagogías basadas en la experiencia artística y estética.

Para José Mela, la actividad: "Es el primer seminario de estas características en nuestra región. La Universidad de O'Higgins ha recogido el guante a través del proyecto "Cineduka", respecto de una temática muy atingente a la escolaridad como es la multiculturalidad en el aula. Hoy en día, estos contenidos están presentes, sin embargo, no lo están de una manera profunda y que articule el saber docente con interacción y didáctica. El punto fuerte de "Cineduka" es que ha trabajado con docentes y con estudiantes de séptimo básico, lo cual nos arrojó el desafío de un contenido nuevo de la interculturalidad, no evaluado de una manera tradicional, sino que se generaba conocimiento a partir de la creación artística de los estudiantes".

Por su parte, para el director de la Escuela Artística Santa Teresa de Machalí, Rodrigo Bravo, señala que "Cineduka" ha sido enriquecedor, debido a que nos introduce en el tema de la interculturalidad que, a veces, está invisibilizado en el mundo de la educación básica. He tenido la chance de hablar con los alumnos que trabajaron en el proyecto y me indicaban que no sentían que estaban en una clase tradicional; ellos fueron los protagonistas, pudiendo resolver sus problemas al crear soluciones que fueron propuestos en la misma actividad”./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.