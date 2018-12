Masivo y exitoso Diálogo de Pensiones se realizó en Rancagua

Dirigentes sociales, trabajadores previsionales, estudiantes, representantes del Movimiento "NO + AFP", autoridades regionales y comunales, además de vecinos y vecinas de distintas comunas de Cachapoal llegaron a dependencias de la Universidad O'Higgins, para ser parte del Encuentro, donde no sólo se desmenuzó la propuesta del Nuevo Sistema de Pensiones del Gobierno, sino que también informó y difundió miradas paralelas, que tienen como centro elementos de seguridad social, solidaridad y reparto; como factores de construcción de un Sistema de Pensiones que vele por la real mejora del modelo, de quienes cotizan y cotizarán en el país.

La jornada -organizada por el Senador Juan Pablo Letelier- contó con la participación de relevantes expertos nacionales en el tema, quienes coincidieron en las falencias del Proyecto de Reforma de Pensiones del Presidente, Sebastián Piñera. El primero en exponer fue el economista y ex miembro del Consejor Asesor de la Reforma Previsional de la Presidenta Michelle Bachelet, Andras Uthoff Botka, quien es considerado como un referente nacional e internacional en este ámbito y quien, adicionalmente, cuenta con un Master y Doctorado en economía de la Universidad de Berckley.

Junto con la presencia de Athoff, el Diálogo contó con la participación de la ex Subsecretaria de Previsión Social -Abogada y Administradora Pública- Jeanette Jara Román, quien puso como énfasis el sistema de reparto como modelo ideal para lograr la mejora de pensiones, tanto para fortalecer las pensiones de los futuros y actuales jubilados. Finalmente, la actividad fue sellada por el vocero de la Coordinadora Nacional "No + AFP", Luis Mesina Marín, quien coincidió en los aspectos técnicos y en la mirada social expuesta por quienes lo antecedieron, sino que también entregó el punto de vista ciudadano-crítico, respecto al actual modelo de pensiones y también a la Reforma que ya ingresó al Congreso.

SISTEMA MIXTO Y SOLIDARIO: UN CAMINO PARA MEJORAR LAS PENSIONES

Tras el diálogo sobre Pensiones, que tuvo una duración de más de dos horas, hubo una gran coincidencia: el actual Sistema de Pensiones ya no es sostenible. "Más de lo mismo", "Preservación de las brechas actualmente existente", además de una crítica transversal a la Reforma, fueron parte de los contenidos que sonaron con fuerza en la ponencia de los expositores.

El economista, Andras Uthoff puso como primer término la consideración del envejecimiento de la población, no solo en Chile, sino que en América Latina y el resto del mundo. Frente a eso señaló que, es importante reajustar y mejorar concretamente el modelo existente, el que a su juicio, se perpetúa en la nueva propuesta del Gobierno. Para ello, insistió en la importancia de contar con un sistema mixto, donde exista una real participación del Estado, de los empleadores y cotizantes; en el que además, se consideren no solo los asalariados, sino que también a los que no lo son y, por supuesto, a quienes se presentan mayores debilidades a la hora de cotizar, como es el caso de las mujeres. Por lo anterior, insistió en la idea de no solo apuntar a un modelo de cotización individual, sino que también a uno solidario.

"Aquí se dijo con bastante claridad. (La Reforma presentada por el Gobierno) te la venden como un paquetito, en el sentido de que "Vamos a mejorar las pensiones de los más vulnerables (los que cotizan), pero nos tienen que aceptar todo el resto". Eso, para los políticos que tienen que votar es muy difícil, porque negarse cuando les dicen: "Si usted se niega a todo, no les va a dar plata a los vulnerables", es difícil para ellos. Entonces, lo que hay que hacer es decir: mire separemos, sigamos apoyando a los vulnerables, pero pensemos mucho mejor lo que haremos en el sistema contributivo", añadió Uthoff.

La ex Subsecretaria de Previsión Social, Jeanette Jara, centró su presentación en lo importante que es considerar un real Sistema de Reparto a la hora de repensar en un modelo de Pensiones para el país. "El reparto o de transferencia intergeneracional -como se denomina técnicamente-, en lo que consiste es en que quienes hoy día están trabajando aporten una parte a quienes hoy día están pensionados o quienes se pensionen los próximos años y, con eso las personas puedan mejorar su monto de pensiones. Esto, no se trata, y quiero dejarlo sumamente claro, que alguien vaya a quitarle el ahorro al trabajador o la parte de la cotización, sino que se trata de un mecanismo donde quien hoy día trabaja apoya a quienes hoy día estén jubilados y que cuando mañana él mismo se jubile, le va a tocar ese apoye de la generación que en ese minuto estén trabajando. Esa es la lógica de un sistema solidario", explicó.

UNA TEMÁTICA DE INTERÉS DE TODOS Y TODAS

Uno de los elementos coincidentes en la evaluación del Diálogo, tanto de parte de los expertos presentes como de los asistentes, fue el alto interés ciudadano existente en esta temática. Al respecto, Jeanette Jara, señaló que: "La convocatoria que hizo el Senador Letelier da cuenta de una realidad: el tema de las pensiones es de un profundo interés ciudadano. Por tanto, se agradece mucho el espacio que el Senador ha generado para debatir, para compartir ideas con las personas y para además, avanzar todos un poco en lo que se denomina educación previsional".

Por su parte, Andras Uthoff se mostró gratamente sorprendido por la participación y asistencia a esta actividad y afirmó que: "Creo que es una instancia fundamental, haber sentado en una misma mesa a representantes del Senado, como el Senador Letelier -en este caso, el organizador- y gente que pensamos que hay alternativas para mejorar el sistema, cambiarlo y mejorarlo. Esas instancias, de un tiempo a esta parte no existían y son un germen que hay que esperar que siga creciendo (...) Mientras eso más se multiplique mejor, porque hay que ir generando conciencia en cuanto a que esto se puede cambiar, se puede mejorar y que aquí hay un abuso".

El vocero nacional del Movimiento "NO + AFP", Luis Mesina destacó este tipo de jornadas, las que calificó como "centrales, no solo para informar; sino que también para compartir esta información con quienes son los principales impactados con este modelo. Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes deben estar al tanto de estos debates y políticas; somos nosotros los que debemos conocerlas en profundidad e informarnos como corresponde, ya que hoy estamos frente a un paquete comunicacional que aporta a una desinformación que no debemos permitir".

Finalmente, el Senador Juan Pablo Letelier, organizador del Diálogo de Pensiones indicó que: "Es de absoluta relevancia contar con este tipo de instancias. Es responsabilidad de todos, no solo difundir lo que realmente está en discusión; sino que también -como ciudadano y directo impactado- participar, debatir, dialogar, preguntar, aprender. La discusión que se abrirá prontamente en el Congreso, respecto al Sistema de Pensiones es una tremenda oportunidad para generar un nuevo modelo, que atienda los requerimientos país y no solo los de una minoría. Es hora que también nos hagamos parte de las políticas públicas que afectarán nuestras vidas, no solo ahora sino que también en el futuro cercano. El Sistema de Pensiones debe ser una materia que nos involucre a todos y todas, para que en conjunto, podamos demandar lo que realmente es mejor para todos nosotros".

La actividad contó con una activa participación del público asistentes, quienes insistieron en la necesidad de generar nuevos encuentros en distintos sectores de la región, como una forma de educar en una temáticamente tan sensible para Chile./

