Hoy se cumple un año y medio del homicidio de funcionaria de CESFAM y aún no hay detenidos

Hoy sábado 1 de diciembre se cumple un año y medio de la muerte de la funcionaria del CESFAM Centro de San Fernando María Lira Guajardo, que fue brutalmente asesinada al interior de su casa en la población Lautaro de esta ciudad. La semana pasada la abogada María Hortensia Meneses Trincado en representación de la hija de la víctima del alevoso crimen, presentó una querella criminal por homicidio calificado contra quienes resulten responsables.

La profesional dijo que en este caso no existe duda alguna que se está frente a un homicidio calificado ya que se darían tres de los elementos del tipo penal que establece la ley para calificarlo de esa manera, es decir alevosía, ensañamiento y premeditación.

En la presentación de la acción judicial, la profesional solicita además una serie de diligencias, entre ellas citar a nuevas personas a declarar que podrían ser claves en el esclarecimiento de este hecho, sacar del equipo investigador a la PDI y que se otorgue a contar de ahora una orden amplia de investigar a carabineros.

La trágica muerte de María Purísima Lira Guajardo de 60 años, quedó al descubierto el 1 de junio de 2017 cuando su hija al ver que su madre no contestaba el celular, se dirigió a su casa y encontró al interior del inmueble el cadáver con múltiples heridas provocadas supuestamente con elementos contundentes o de grueso calibre.

¿Usted cree que ha existido mucha demora en la investigación?

Sin querer entrar a cuestionar el trabajo de la PDI y el Ministerio Público y considerando que el fiscal no ha querido entregar antecedentes sobre el caso para no entorpecer la investigación, también debemos ser enfáticos en sostener que en este caso ha pasado un año y medio del crimen, y no tenemos hasta ahora antecedentes ni tampoco conocemos los resultados de las pruebas de ADN, no existiendo grandes cambios desde que ocurrió la muerte de la señora María.

¿Ha tomado contacto con el fiscal que lleva la causa?

Con el primer fiscal que tomó la investigación no he conversado, pero con el profesional que asumió ahora el caso, Claudio Riobó nos vamos a reunir ahora en los primeros días de diciembre.

¿Cuál es la razón de solicitar cambio de policías en la investigación?

Principalmente lo estamos solicitando por la demora que ha existido creemos que a lo mejor habiendo un cambio en las policías, podría existir también una mayor diligencia al investigar. No quiero calificar de negligente al equipo investigador actual, pero efectivamente ha habido una demora, pienso que podría haberse llevado con un poco más de celeridad y en ese sentido efectivamente, creo sería mejor cambiar un poco de aire y mejor traspasar la investigación ahora a carabineros, teniendo en cuenta que fueron ellos los primeros en constituirse en el sitio de suceso.

¿El celular de la víctima fue encontrado por la policía?

No el teléfono celular de la señora María se perdió, hasta hace poco se encontraba activo pero nadie contestaba los llamados. Respecto del trabajo que lleva adelante la Brigada de Homicidios sobre este tema en particular, la verdad lo desconozco.

¿La presentación de la querella debería ayudar en el esclarecimiento de este repudiable hecho?

Claro que si, la idea de nosotros es poder trabajar de manera conjunta con la Fiscalía para llegar efectivamente a un buen término y encontrar a él o los responsables del delito y además contamos con el personal adecuado en nuestro estudio para apoyar al Ministerio Público y la policía.

¿Ustedes están solicitando algo en particular en la querella?

Lo más relevante es el cambio del equipo investigador, una orden amplia de investigar y que se tomen declaraciones a un grupo determinado de personas y a la vez poder tener acceso a la carpeta investigativa./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.