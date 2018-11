Concejal de San Fernando Andrés Jorquera Cifuentes: "Nuevo sistema de admisión escolar vulnera el derecho de los alumnos y sus familias"

Al referirse al nuevo sistema de admisión escolar, el concejal de la comuna de San Fernando, Andrés Jorquera Cifuentes sentenció que: "Hoy nos enfrentamos como padres, apoderados y comunidades educativas a un sistema de admisión insensible, poco amigable y sin ningún reconocimiento al mérito". Se trata de un sistema que no deja espacio para cumplir sueños, o para unir a la familia, argumentó la autoridad.

"El nuevo sistema de admisión escolar que aprobó e implementó el gobierno de Bachelet no consideró a las familias, la plataforma virtual, dejó hermanos separados en distintos colegios.

Hay alumnos que soñaron con estudiar una carrera industrial y hoy están en un liceo comercial. Creo que el tiempo me da la razón en el año 2014 señalé en reiteradas oportunidades que esta reforma no era buena y solo deja en manifiesto que muchas familias no pueden elegir el colegio que quieren para sus hijos", terminó diciendo el concejal Andrés Jorquera./

