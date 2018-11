Hospital de Santa Cruz hace historia realizando su primera cirugía de cadera

Con éxito terminó la primera cirugía de cadera realizada en la historia del Hospital de Santa Cruz, hito que va en directo beneficio de los usuarios que se encuentran en lista de espera No GES. Gracias a esta intervención, el establecimiento de mediana complejidad aumenta su cartera de prestaciones, entregando una solución a todos los usuarios de la microárea de Santa Cruz y sus alrededores.

El primero en recibir este beneficio es Don Ramón Vidal, de 65 años, quien tras comenzar con unas molestias iniciales y posterior a un fuerte golpe en bicicleta, detectan artrosis de cadera. Luego de ser atendido en el Hospital de Rengo y ser derivado desde el Hospital Regional a Santa Cruz, el paciente recibe el llamado para ser parte de esta operación que cambiará su vida. "Yo trabajo en el campo y después de que me pasó esto, ya no pude trabajar más. Llevo cuatro años con licencia, ha sido un período muy duro que no se lo doy a nadie, tengo problemas para todo, ir al baño, bañarme, cocinar, es muy difícil esto".

Pero todo ello quedará en el pasado gracias a esta operación, que como bien señaló el Subdirector Médico del Hospital de Santa Cruz, Dr. Francisco Leyton, quien encabezó la operación, "todo salió de acuerdo a lo esperado. El día de hoy operamos a un paciente con una artrosis severa de cadera con afectación bilateral. Lo que hicimos fue cambiar la cadera afectada por un elemento metálico que se llama prótesis total de cadera. La cirugía salió muy bien, estamos muy contentos con el equipo, ahora el paciente realiza su etapa de recuperación la que consiste en tres meses aproximadamente de rehabilitación kinésica y controles tanto en el Hospital de Rengo como en el nuestro", destacó el traumatólogo.

El director del Hospital de Santa Cruz, Dr. Héctor Maldonado, no ocultó la satisfacción por este nuevo avance médico que beneficia no sólo a los habitantes de la comuna, sino que a miles de usuarios pertenecientes a la red de salud de O'Higgins. "Sentimos una gran alegría porque finalmente el Hospital está demostrando sus competencias técnicas, demostrando que tiene equipamiento, que tiene infraestructura, pero por sobre todas las cosas que tiene profesionales, recurso humano con capacidades técnicas para poder resolver cirugías de alta complejidad. La importancia de esto, es que nosotros podemos acercar una atención de calidad, una atención de complejidad a nuestros usuarios, acercarlos a la microárea de Santa Cruz evitando el desplazamiento dentro de nuestra región".

Con esta operación se da inicio a un nuevo polo de desarrollo en el Hospital de Santa Cruz, el cual se espera se de en el transcurso del tiempo, aumentando el número de intervenciones y entregando cada vez más esperanzas a los usuarios de la región.

