Parlamentarios británicos visitan UOH y destacan su rápido progreso

La delegación estuvo integrada por los miembros del parlamento Nigel Evans, representante de Rubbly Valley, Inglaterra; Julia López, representante de Hornchurch y Upminster en Londres; Dra. Lisa Cameron, representante de East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow, Escocia; Sharon Hodgson, representante de Washington y Sunderland west, Inglaterra; la baronesa Gloria Dorothy Hooper, representante de Liverpool y St James's en la ciudad de Westminster, Inglaterra; y Lord Rennard, perteneciente a la Orden de Alta Excelencia del Imperio Británico.

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de O'Higgins, dirigida por la Dra. Carla Gutiérrez, organizó una reunión en la que participó el vicerrector académico, Dr. Marcello Visconti y la académica del Instituto de Ciencias de la Salud, Dra. María Teresa Solís.

Durante la ocasión, los parlamentarios pudieron conocer los avances, desafíos futuros y vínculos internacionales, particularmente con el Reino Unido, de la Universidad de O´Higgins. "Quedaron muy impresionados de lo que estamos haciendo y lo que se ha podido hacer en poco tiempo. Se mostraron muy contentos de ver una institución como ésta, que está logrando mostrar resultados concretos. Nosotros les comentamos lo que estábamos haciendo, los vínculos con varios países, se interesaron mucho por conocernos y particularmente también nos ofrecieron sus buenos oficios para seguir profundizando las alianzas con instituciones educativas y universitarias en el Reino Unido, tanto inglesas como escocesas", explicó el vicerrector académico de la UOH, Dr. Marcello Visconti.

Al término de su visita, los diplomáticos se mostraron gratamente sorprendidos por su visita. "Es fantástico estar aquí, porque represento una ciudad en el noroeste de Inglaterra y, a veces, cuando la gente habla del Reino Unido, se refiere sólo a Londres, que es una ciudad brillante, pero no es Reino Unido y es lo mismo en Chile, Santiago no es Chile. Tienen en Rancagua esta fantástica Universidad con 1.350 estudiantes, con aspiraciones de expandirse y ser la mejor del mundo. Este tipo de anhelos, además de los excelentes profesores que tienen para sus estudiantes, los ayudarán a lograr sus objetivos y cuando eso pase yo me sentiré orgulloso de haber estado aquí en su tercer año de operación", comentó Nigel Evans, representante de Rubbly Valley, Inglaterra.

Además, durante la visita al Campus Rancagua de la UOH, surgieron nuevas oportunidades de vinculación internacional para la Casa de Estudios. "Como nueva Universidad estatal nos enorgullece poder presentar el caso de éxito como institución pública de Educación Superior en la Región y a nivel nacional, a esta delegación de parlamentarios británicos, y poder discutir con ellos diversas posibilidades de cooperación con Universidades de Reino Unido que desarrollan áreas de investigación comunes. Para ellos fue muy impresionante conocer nuestra universidad y saber de nuestros avances en tan poco tiempo. Quedamos todos muy entusiasmados de haber establecido contacto, y por nuestra parte agradecemos la tremenda disposición de la delegación en ofrecer fortalecer vínculos con universidades e institutos de investigación en Reino Unido las cuales puedan ser de interés para nuestra Universidad. Como Dirección de Relaciones Internacionales es de alta importancia poder comunicar nuestro proyecto de universidad a actores internacionales, tanto del mundo científico y académico como a autoridades políticas y representantes de la nobleza británica, como en este caso", manifestó la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de O'Higgins, Dra. Carla Gutiérrez./

