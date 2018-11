Diputada Sepúlveda interpela a Ministro de Hacienda por grave crisis agrícola

Graves fueron los daños que provocó la caída de granizos en la provincia de Cachapoal, los cuales ocasionaron fuertes pérdidas en los campos de pequeños y medianos agricultores, complicando el escenario tanto para empleadores como para trabajadores de la Región de O´Higgins.

La diputada Alejandra Sepúlveda, interpeló al Ministro de Hacienda Felipe Larraín, dentro del marco de la votación de la partida de agricultura del presupuesto de la Nación en la Cámara de Diputados: "Quiero preguntarle al ministro qué es lo que va a ocurrir, porque hoy se necesitan recursos, son miles de hectáreas que están comprometidas ya sea pequeños o medianos agricultores y no vemos ningún recurso que tenga que ver con la emergencia agrícola, no hay ningún recurso que nos permita ir en ayuda directa, rápida e inmediata para los pequeños y medianos agricultores, hoy estamos viviendo una emergencia agrícola, en este minuto y no tenemos los recursos disponibles para enfrentarla y tampoco contamos con los recursos para afrontar futuros incendios forestales como los que vivimos hace dos años".

"Lo más importante hoy es evaluar urgentemente todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, pero además trabajar directamente con los agricultores, lo que tiene que ver con la próxima cosecha, revitalizar sus huertos y la flexibilidad necesaria en las vías de financiamiento como el Banco del Estado, los banco privados y por supuesto también el INDAP", precisó la parlamentaria y jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

Tan complejo es el escenario que el propio Ministro de Agricultura Antonio Walker, aseguró que el mayor problema de la crisis agrícola: "Se ve en la Región de O´Higgins de forma muy extensa y traerá un impacto en la empleabilidad, asegurando que la agricultura genera 750 mil empleos en el país"./

