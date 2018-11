Diputada Sepúlveda solicita a MINAGRI y a CONAF contar con todos los recursos y equipos para afrontar una nueva temporada de incendios forestales

30-30-30, es la denominación que los cuerpos de bomberos les dan al temido factor que genera las condiciones climáticas perfectas para la propagación rápida de incendios forestales; es decir, más de 30° de temperatura, más de 30 km de viento y menos de un 30% de humedad en el ambiente.

La combinación de calor, viendo y escasa humedad es lo que hizo que esta semana las autoridades nacionales por medio de Onemi, declararan Alerta Temprana Preventiva entre las Regiones de Coquimbo y O´Higgins, cabe destacar que para los nefastos incendios forestales de la temporada estival 2017 que arrasaron con más de 600 mil hectáreas se contó con la "regla de los 30", lo que sin duda fue factor para la propagación rápida de focos incendiarios.

Es dentro de este marco, que la diputada por el distrito 16, Alejandra Sepúlveda ha puesto las alertas dentro del Congreso Nacional: "Hemos solicitado al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, como al director nacional de CONAF, José Manuel Rebolledo, el estar monitoreando permanentemente lo que está ocurriendo en la Región de O´Higgins, sabemos todas las complicaciones que ocurrieron en la temporada estival 2017 en relación a los incendios forestales y en la actualidad nuevamente, todas las condiciones climáticas se están dando para que vuelva a ocurrir este tipo de catástrofe, estamos solicitando al Gobierno, poder contar con todo lo que sea necesario ya sea en equipo y recursos para combatir los primeros focos con eficacia sin tener que lamentar nuevas tragedias como las que ya vivimos", explicó la jefa de banca de la Federación Regionalista (FREVS).

Si bien esta ola de calor no se mantendrá durante todo este año, -ya que se espera una baja de las temperaturas desde el fin de semana-, no será la primera ni la última que viviremos durante el verano 2019, es por esto que la diputada Sepúlveda explica que "La prevención en este tipo de casos es fundamental, debemos aprender de los errores del pasado y estar lo más preparado posible para no vivir los mismos acontecimientos que tanto daño provocaron en materias como agricultura, bienes públicos y privados y el dolor de miles de familias"./

