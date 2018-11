Cinco charlas motivacionales dieron vida al seminario "Muévete y Emprende"

Fueron más de 500 las personas -entre emprendedores y micro empresarios- los que asistieron al evento desarrollado en el Teatro Regional de Rancagua. Así lo confirmó el director regional de Sercotec, Sebastián Osorio Munizaga, quien además lo evaluó positivamente. "Tuvimos una gran asistencia, lo que nos tiene muy conformes y felices, más aún cuando estamos en vísperas de la Semana de la Pyme que empieza el 12 de noviembre. Sabemos el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con el emprendimiento y la innovación, para eso estamos desarrollando este tipo de actividades que muestran grandes experiencias de crecimiento y que motiven a las personas a seguir trabajando en sus ideas de negocio", señaló.

El encargado de dar el punta pie inicial del evento y conducirlo hasta el final fue Leonardo Meyer, periodista cofundador de InnovaRock de Radio Futuro. Finalizado el encuentro, entregó sus impresiones. "Me pareció increíble. Muchos eventos incluyen a emprendedores como elementos que completan el programa, pero hoy ellos fueron los protagonistas y eso los hace respetarse a sí mismos y a que el entorno respete el cambio que están haciendo. La región está trabajando en función a eso, lo que hace la diferencia", recalcó.

La instancia contó con un ciclo continuo de cinco charlas rápidas que concluyeron con preguntas a los expositores. La primera en dirigirse a los asistentes fue Karen Montalva, TEDx Speaker y especialista en aceleración de ventas. "Me pareció excelente la convocatoria y la organización. En mi exposición compartí la fórmula '#YoVendo, igual a tres V', que se refiere a la valentía, la generación de vínculos y las ventas y espero haber inspirado a los emprendedores. Mi consejo es recibir siempre los no y buscar los sí. No podemos pretender que tendremos una excelente recepción al salir a vender, eso no siempre ocurre", comentó en relación a su charla.

Luego fue el turno de Roberto Musso, presidente de Digevo Group, especialista en transformación digital para brindar soluciones tecnológicas innovadoras, quien entregó herramientas para enfrentar el "Valle de la Muerte", una expresión muy conocida en el mundo emprendedor que se refiere a las dificultades que existen para superar las primeras fases de una empresa.

Inmediatamente, después se subió al escenario Matías Leiva, creador de La Insolencia, un negocio que nació hace tres años con un capital de seis mil pesos. Vestido con un impecable uniforme de cocinero, el emprendedor contó a los presentes que inició esta idea debido a una deuda que no podía pagar. Fue así como se animó a vender sándwiches en el centro de Santiago. El primer día ganó 12 mil pesos y hoy vende más de 2 millones y medios diarios. "Mucha gente se queda en la casa esperando algo mágico, pero la vida no es algo mágico. Yo me atreví con esa poca plata, compré harina, levadura, jamón y queso, y me alcanzó para hacer 12 panes. Lo central está en crear un negocio para hacer lo que uno quiere, soñar y ser feliz", enfatizó quien hoy se jacta de tener a cargo a un grupo de más de 30 trabajadores.

Dos rancagüinos fueron los encargados de cerrar el evento. Primero, Carina Hidalgo, dueña de Tikva Chile, una marca de vestuario femenino que inició con un capital de 40 mil pesos y que hoy está avaluada en 2500 millones de pesos. Actualmente, la empresaria cuenta con tiendas físicas en varias ciudades del país y una gran presencia en redes sociales.

Finalizada su charla motivacional, fue el turno de Víctor Velastino, creador de Aymapu, un negocio dedicado a la fabricación de papel 100% reciclado, ganador del premio Latinoamérica Verde en Ecuador, máximo galardón que destaca las 500 mejores iniciativas socio ambientales de la región.

En este seminario, además, Sercotec entregó los certificados de los programas Emprende Abeja y Semilla, Crece, Juntos y Gremios a los beneficiarios 2018 de la Región de O'Higgins./

