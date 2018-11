Autoridades enfatizaron los principales beneficios de la reforma a las pensiones

Al respecto, la Intendenta (s) Ivonne Mangelsdorff indicó que la reforma impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, es un proyecto de Ley que modifica sustancialmente el sistema de jubilaciones, con el objetivo de entregar mejores pensiones a todos los Chilenos; "Entendemos que tenemos una deuda con la clase media, los adultos mayores, las mujeres y las personas más vulnerables. Tenemos una Reforma a las Pensiones, propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, robusta, consistente y que les va a permitir, a quienes se van a pensionar o ya están pensionados, mejorar su jubilación".

Por su parte, la Seremi de Gobierno, Milena Acevedo, destacó el compromiso del gobierno del Presidente Sebastián Piñera con mejorar la calidad de vida de los habitantes del país: "Con esta importante Reforma impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, primero que todo, se cumple un compromiso de Campaña por mejorar las Pensiones. Aquí se han invertido más de 3 mil quinientos millones de dólares, donde se abordan los tres principales ejes como lo son el pilar solidario, clase media y mujeres, todo enmarcado en el compromiso País, impulsado por el presidente Sebastián Piñera, donde se busca mejorar la calidad de vida de todos los chilenos".

Para la seremi del Trabajo y Previsión Social, Magna Vidal, el proyecto de Ley impulsado por el Presidente permitirá beneficiar a los adultos mayores y a la vez, alrededor de 30 mil mujeres en la región de O´Higgins; "Es más de un millón y medio de adultos mayores que podrán gozar de este beneficio, y en segundo lugar, la agenda mujer es prioridad para el gobierno, lo que se ve reflejado en un incentivo claro para poder seguir trabajando después de los 60 años. En nuestra región serán alrededor de 30 mil mujeres las beneficiadas, es una cifra alta, ambiciosa, pero que estamos seguro que mejorará la calidad de vida de ellas y todas sus familias". La autoridad sectorial además recalcó que dicha reforma permitirá beneficiar directamente a la clase media, alcanzando directamente más de 20 mil personas en la región.

En tanto, Alejandro Álvarez, Representante Ministerial de Hacienda en O´Higgins, indicó que esta reforma se hace cargo de problemáticas muy importantes que tenemos como país, como los son las bajas pensiones, poco ahorro, bajas cotizaciones y alto grado de lagunas que poseen los trabajadores, en especial las mujeres: "Esta reforma viene a poner énfasis en las mujeres trabajadoras, en la clase media y en fortalecer el pilar solidario. Hoy hay un millón y medio de personas que reciben aporte del Pilar Solidario, por lo tanto fortalecerlo es uno de los principales objetivos de esta reforma".

Para la autoridad, es una de las reformas más importantes en materia de Isapres desde el año 81: "El aumento de la cotización, que será gradual en el tiempo y responsable con la economía y los empleos, demuestra que es un reforma responsable con los trabajadores y empleadores, implica un aporte fiscal de tres mil quinientos millones de dólares, siendo una de las políticas públicas de mayor envergadura en los últimos tiempos".

Sonja Ahumada Evans, dirigente social de Rancagua, indicó que esta iniciativa impulsada por el Presidente Sebastián Piñera permitirá igualar las condiciones entre hombres y mujeres; "Antes no se había hecho nada, para nosotras como mujeres y clase media es muy importante, ya que muchas veces debemos dejar de trabajar y tenemos muchas lagunas previsionales, y el aporte que hará el gobierno a nuestras cotizaciones va a ser muy bueno".

Nilda Salinas, dirigente de Rancagua señaló que esta reforma es muy importante para los adultos mayores; "Me parece fabuloso para el adulto mayor que ha trabajado mucho, yo tengo 38 años de trabajo, me parece súper bien que nos tomen en cuenta, porque nuestra jubilación es súper baja y los gobiernos anteriores no se acordaron de nosotros"./

