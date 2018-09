Familias del Programa de Habitabilidad reciben equipamientos básicos

Elizabeth Jiménez del sector de Taulemu, de la comuna de Placilla, participa del Programa de Habitabilidad. Vive con sus dos hijos, Bryan y Emiliano, y bajo esta iniciativa ha recibido la construcción de un baño, arreglo del sistema eléctrico, construcción de closet, y entrega de equipamientos básicos para habitar una vivienda. Además de participar de talleres de hábitos.

"Es muy buena esta ayuda, yo nunca pensé que iba a tener un baño al interior de mi casa tan pronto, lo que me tiene muy contenta porque antes tenía que salir al frio, ha sido un cambio bastante positivo. Estoy muy agradecida de estar participando en el Programa porque nos han ayudado bastante, con los talleres hemos aprendido muchas casas. No me lo esperaba, así que muy contenta porque ha mejorado mi calidad de vida. Agradezco al alcalde, al Fosis y a la seremi", expresó Elizabeth Jiménez.

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social destacó que "Estamos muy contentos porque Elizabeth es una madre esforzada, y gracias a este Programa ella está mejorando su calidad de vida. Y demuestra que esta política pública tiene sentido, porque los recursos deben ser focalizados y llegar a las personas que más lo necesitan. Este es un aporte para que ustedes vayan avanzando en la vida y así se acorte esta brecha social con quienes tienen menores recursos".

El Programa de Habitabilidad tiene como principal objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las familias beneficiarias, ya sea con la entrega de bienes y servicios que le permitan mejorar las necesidades básicas para habitar una vivienda. Además de entregar conocimientos básicos de hábitos para el uso adecuado de los espacios de sus viviendas. El Programa beneficia a cuatro familias de la comuna.

Tras la visita al sector de Taulemu, el alcalde Tulio Contreras, se refirió: "Muy contento de llegar a la casa de Elizabeth, ella con mucho esfuerzo ha logrado poder tener su casita, este programa de habitabilidad ha sido muy importante para ella y su familia"

Finalmente, la Seremi y el alcalde luego de realizar esta visita a esta usuaria del programa habitabilidad se trasladó hasta el salón de actos del Daem de Placilla para estar presente en una certificación./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.