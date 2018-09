San Fernando y su Gente: BIOMAGNETISMO: IMANES QUE SANAN

Daniel. ¿Qué es el biomagnetismo?

Se basa en el reconocimiento de puntos de energía alterados en nuestro organismo y que en su conjunto están dando origen a una enfermedad o malestar agudo o crónico. Para este reconocimiento, se utilizan imanes que se aplican en diversas zonas del cuerpo, realizando un rastreo o escáner biomagnético.

¿Qué ocurre posteriormente?

Una vez que se reconocen las zonas alteradas en su potencial energético, se aplica en el paciente un conjunto de imanes por un tiempo, que generalmente fluctúa entre 10 y 15 minutos por cada uno.

¿Cómo llegaste a ser un terapeuta del biomagnetismo?

La historia es larga. Luego de salir del Liceo Industrial, donde me recibí de técnico Nivel Medio en Construcción y Estructuras Mecánicas, ingresé al Banco Credichile, siendo funcionario por largos años. Paralelamente, era profesor de karate, disciplina que me permitió conocer el budismo zen, que busca la experiencia de la sabiduría más allá del discurso racional. Fue el año 2009 cuando partí como terapeuta ?y fundamos Biozen, precisamente buscando el zen, que es el conocimiento a través de lo que es el budismo.

¿De qué forma te interesaste en el tema?

Fue algo progresivo. Lo primero fue aprender a sanar. Posteriormente me interioricé en el reiki y el biomagnetismo. Además, trajimos a San Fernando un taller de meditación de Buda Dama, lo que fue el inicio del caminar para domesticar la mente en búsqueda de una salud consciente.

¿Qué importancia le asignas al budismo?

El budismo te entrega herramientas para autonocerte, para poder trascender a tu enfermedad, logrando la felicidad a través de tu autoexpresión, es decir, de adentro hacia afuera. Hoy, el mundo está al revés, se alimenta de lo externo, lo que los monjes budistas llaman la impermanencia. Se trata de un concepto clave en el budismo y que consiste en saber que lo único seguro es el cambio.

¿Cómo se logra ser feliz?

Para ello, el ser humano debe mirarse las manos y ver que la salud y su felicidad siempre han estado en ellas.

Decías que te toca tratar personas que presentan dolencias. ¿Cómo se combaten las enfermedades?

Te pongo un ejemplo. Si llega alguien con cáncer, lo que nosotros hacemos es potencializar el sistema inmunológico para que puedan soportar mejor los tratamientos. Se va apoyando el órgano para que siga funcionando de buena forma, limpiando el cuerpo en forma paulatina. Una vez que pasa ese período, uno puede atacar directamente la enfermedad con el biomagnetismo. En el caso de un cáncer, no se puede hacer hasta un año después de la última quimio o radio.

¿Tienes algún ejemplo que nos puedas dar a conocer?

Mi primer caso fuerte fue el de una persona que tenía un mioma (tumor) y después del tratamiento no tenía nada. Eso fue cuando llevaba casi un año como terapeuta.

¿Qué es Biozen?

Es un centro de Terapias Holísticas Integrativas y allí las personas se encontraran con talleres de auto superación, retiros y jornadas de turismo terapéutico como las que hemos hecho en las Termas del Flaco y en los domos de Shangrila. Además del biomagnetismo, contamos con yoga, reiki y sonoterapia, que son las meditaciones con cuenco.

¿Te arrepientes de haber dejado el trabajo bancario?

De ninguna manera. Me ha permitido acompañar a mi hija Elena a sus controles en el hospital Calvo Mackenna. Ella tiene un año y cinco meses de edad y fue sometida a un trasplante hepático en el que yo fui el donante. No me di espacios para el sufrimiento, ya que retrasa todo. En cambio, el buscar siempre con alegría ha contribuido a que estemos a la vuelta de la esquina de que mi hija logre la estabilidad y poder tenerla tranquila en la casa.

Importante tema el de los trasplantes

En eso estamos. Hoy día me toca hacer otro trabajo más grande, que es promover en San Fernando la agrupación "Parte de Ti", que reúne a los chicos trasplantados. Necesitamos tomar conciencia sobre este tema y crear un registro de donantes vivos, lo que permitiría realizar procedimientos quirúrgicos para retirar un órgano de una persona viva y colocarlo en otra, cuyo órgano ya no funciona correctamente.

¿Algún mensaje para los sanfernandinos?

Los llamo a ocuparse y no preocuparse por lo que no existe. Hoy día, la gente está sufriendo por lo que no existe, tanto del pasado como del futuro. Necesitamos adueñarnos de nosotros y no dejar que otras cabezas piensen como uno./

BIOZEN

Chillán 811

09:00 a 12:00 y de 15:30 hasta las 19:00

722/720285

Cel. +56995837878

