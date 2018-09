La importancia de tener una dentadura sana

El profesional comenzó detallando que lo principal para mantener una buena salud dental es un buen cepillado. A su vez, derribó el mito que mientras más duro sea el cepillo, más eficaz es el lavado. "Los cuidados básicos parten por hacer un buen cepillado, con un cepillo blando. El cepillo duro no es necesariamente mejor, lo que hace es dañar las encías y retraer las encías, desgasta también el esmalte dental. Lo importante del cepillado es la técnica, pasar por todas las caras de los dientes y usar seda dental para quitar los restos", manifestó Lira.

Otro mito que derribó el especialista es que el enjuague bucal reemplaza el cepillado. "Esto no es así. Los enjuagues no reemplazan el cepillado, ya que no renueven la placa bacteriana, es más bien para el aliento. Lo más importante dentro del cuidado dental es el cepillado, tres veces al día, después de las comidas".

Con respecto a las embarazadas y los bebés, Lira explicó que "Es un mito que las embarazadas pierdan los dientes. El tema principal es el hormonal, ya que se genera un agrandamiento de las encías (gingivitis gestacional) y junto con las náuseas, hay un rechazo del cepillado. Las embarazadas deben tener doble cuidado, sobre todo con el tema de las encías. Dentro del primer control de los bebés, a los dos años, se evalúa la salud dental del niño. A esta edad pueden surgir caries, llamadas "de biberón", que se producen por no lavar los dientes después de la papa o el pecho. La recomendación es que las mamás laven los dientes de sus hijos después de tomar leche".

Finalmente, el odontólogo instó a la comunidad a realizar una revisión de su dentadura. "En el Hospital de Pichilemu existen cuatro odontólogos, ubicados en tres box del servicio dental, que atienden a la comunidad. Deben solicitar hora en el SOME.

Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas y también hay extensión horaria hasta las 20 hrs.", culminó./

