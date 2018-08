Empresarios participaron en encuentro organizado por Gendarmería

La idea del encuentro fue mostrar experiencias exitosas de reinserción y dar a conocer el impactante caso de un ex interno que luego de pasar por el Sename y la cárcel logró levantarse, estudiar y crear su propia fundación.

Para el director regional, coronel Alejandro Fuentes Morales, la posibilidad de efectuar este tipo de encuentros hace visible el trabajo que desde años se realiza. "Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sabemos, dónde queremos llegar, lo que necesitamos es que ustedes se involucren y sean parte de este desafío que es la reinserción", dijo la autoridad.

Uno de los puntos más destacados dentro del encuentro, fue el testimonio que entregó Khristian Briones Puebla, quien pasó por el Sename en más de 15 oportunidades y cumplió dos condenas privado de libertad. Desde su experiencia e historia de vida Briones contó a los asistentes cuál era, según él, el verdadero problema de la delincuencia.

"Yo no nací delincuente, fue el mismo entorno el que me llevó a delinquir. Lo pase mal, fui choro, pero lo peor que yo tenía, era que era drogadicto y eso me llevaba a cometer delitos ", enfatizó.

Briones cuenta, que estando detenido conoció a un sacerdote de una fundación y que tres años después, ya estando en libertad, lo buscó y fue allí, donde comenzó a generar su cambio. Se convirtió en profesional y hoy es fundador y director de la Fundación Dinas, cuyo lema es trabajar creyendo en las personas y su cambio.

En tanto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Bárbara Perry Espinosa, comentó que la idea de realizar este encuentro responde a la necesidad que existe de involucrar al ámbito privado en las tareas que se realizan en lo público. "Invitamos a todos aquellos que forman parte de la fuerza laboral de nuestra región porque queremos que se involucren y crean en lo que estamos haciendo. Es un proyecto ambicioso pero se es posible lograrlo", enfatizó.

Por su parte, Cristian Barahona, uno de los empresarios invitados al encuentro y que representó a aquellos que ya trabajan con la reinserción, señaló: "Soy dueño de Raíz Nativa y llevo dos años trabajando con internos de Rancagua, para mí la experiencia ha sido positiva".

Por su parte, el Jefe del Departamento Postpenitenciario, Marcelo Rodríguez, destacó que "Para replicar experiencias como las que hemos conocido es que llevamos años trabajando. La única forma de ayudar es creyendo"./

